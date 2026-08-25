«Não dá para doar?»: Jessica Athayde despede-se do cabelo comprido e surpreende com mudança radical

Jessica Athayde surpreendeu os seguidores ao revelar uma mudança de visual, mostrando-se com um novo corte de cabelo depois de uns dias de férias em família. A atriz, conhecida pela boa disposição, pelo sentido de humor e pela forma descontraída como partilha o seu dia a dia, recorreu às redes sociais para mostrar o resultado da transformação.

Depois de surgir durante algum tempo com o cabelo comprido, Jessica decidiu cortar o cabelo para um comprimento acima dos ombros, numa mudança que não passou despercebida aos seus seguidores.

A atriz parece ter ficado bastante satisfeita com o resultado e fez questão de partilhar o novo visual com quem a acompanha nas redes sociais.

A mudança acontece depois de umas férias em família em Bali, destino pelo qual Jessica Athayde já demonstrou anteriormente ter um carinho especial.

Com a habitual leveza que a caracteriza, Jessica Athayde mostrou uma vez mais que não tem medo de arriscar e mudar de visual, conquistando a atenção dos seguidores com o novo look.

Ora veja o momento: