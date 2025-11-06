Horas antes de um momento decisivo, Jessica Athayde faz confissão inesperada: “Hoje odeio tudo!"

A talentosa Jessica Athayde, de 39 anos, voltou a surpreender o público ao lançar um novo e ousado projeto teatral. A atriz, que é também conhecida pela sua espontaneidade e sentido de humor, apresentou recentemente o espetáculo “Bridezilla”, um monólogo divertido, honesto e inesperado que promete arrancar gargalhadas e reflexões do público.

A peça, co-escrita por Jessica Athayde e Mafalda Santos, explora com leveza e ironia os bastidores da preparação de um casamento, inspirando-se em experiências reais da própria atriz. “Bridezilla” oferece ao público uma visão íntima, bem-humorada e autêntica sobre o que acontece quando o sonho do casamento se cruza com o caos da vida real.

Mas nem tudo são risos nos bastidores. Numa partilha recente nas redes sociais, Jessica mostrou-se sincera e vulnerável, ao revelar que estava a viver uma noite dura física e mentalmente, precisamente a poucas horas de subir ao palco. No vídeo, filmado nos bastidores do teatro e acompanhado por uma música natalícia, Jessica manteve o seu tom descontraído, mas não escondeu o cansaço: “Cheia de contraturas. Toda alérgica, que só me apetece arrancar o nariz. Premenstrual. Hoje odeio tudo, boa tarde, fofas.”

A publicação, rapidamente viral, foi recebida com uma onda de carinho e empatia por parte dos seguidores, que elogiaram a atriz pela sua autenticidade e coragem em mostrar o lado real da vida artística.

Jessica, que tem vindo a consolidar a sua carreira com projetos cada vez mais pessoais e criativos, mostra com “Bridezilla” uma nova faceta do seu talento — madura, irreverente e profundamente humana. Ao partilhar o seu desabafo com humor e transparência, reafirma-se como uma das artistas mais genuínas e queridas do público português.

