A família pode crescer? Diogo Amaral revela 'desejo' inesperado para o futuro com Jessica Athayde

Jessica Athayde e Diogo Amaral continuam a ocupar um lugar especial no coração dos portugueses. Para além da relação cúmplice que mantêm, os atores são frequentemente elogiados pela forma descontraída e bem-humorada com que partilham episódios do quotidiano familiar nas redes sociais, conquistando milhares de seguidores.

Desta vez, foi Diogo Amaral quem voltou a dar que falar com uma publicação repleta de humor. Conhecido pelas brincadeiras constantes, o ator recorreu à inteligência artificial para criar um conjunto de imagens divertidas que retratam diferentes cenários imaginários para o futuro ao lado da companheira, a quem carinhosamente chama “Célia”, uma alcunha que já se tornou familiar entre os fãs do casal.

Na legenda da publicação, Diogo começou por revelar o seu primeiro cenário: «Plano A, ter 50 filhos com a Célia». No entanto, as hipóteses apresentadas pelo ator não ficaram por aqui. O chamado “plano B” passaria por abandonar a azáfama da cidade e trocar a vida urbana pela tranquilidade do campo, rodeado pelos seus animais.

Seguiu-se o inesperado “plano C”, que consistia em tornar-se padre, uma ideia que rapidamente arrancou gargalhadas aos seguidores. Já o “plano D” apostava numa dedicação absoluta à melancia, enquanto o irreverente “plano E” imaginava Diogo Amaral transformado num autêntico super-herói.

As imagens geradas através da inteligência artificial não demoraram a tornar-se virais, levando centenas de fãs a reagirem à criatividade e ao sentido de humor do ator. Entre os comentários mais destacados esteve o de José Mata, que confessou: «Ahahahahah! Plano A & E».

Também a apresentadora Rafaela Granado se juntou à brincadeira e deixou uma mensagem divertida: «A Célia não anda com essa cara tão feliz e plácida, pois tem marido que prega sustos sem dó nem piedade — IA a falhar!.. mas os meninos são lindos..!»

Os elogios ao casal e à dinâmica familiar multiplicaram-se rapidamente. Uma seguidora escreveu: «És LINDO, miúdo. Tu e essa tua família. Mereces… merecem ser TUDO isso», enquanto outra brincou com uma das imagens criadas pela inteligência artificial: «Olha lá a Célia tão feliz, cheia de filhos».

Entre as várias hipóteses apresentadas por Diogo Amaral, parece ter sido precisamente o cenário mais ambicioso aquele que reuniu mais adeptos. «Adoro, o plano A é só maravilhoso», comentou outro utilizador.

Com publicações espontâneas e marcadas pelo humor que os caracteriza, Jessica Athayde e Diogo Amaral continuam a reforçar a ligação próxima que mantêm com o público. Entre momentos em família e muitas brincadeiras, os dois atores permanecem como um dos casais mais acarinhados do panorama artístico nacional.

Reveja aqui outra brincadeira divertida do ator: