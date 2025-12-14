«Aconteceu uma coisa...» Inesperado encontro com desconhecida deixa Jéssica Athayde preocupada

A atriz e mulher do ator Diogo Amaral, Jéssica Athayde recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um episódio inusitado que viveu em Cascais, enquanto passeava com os filhos para ver as luzes de Natal. Conhecida pela sua genuinidade e proximidade com os seguidores, a atriz relatou, num story, o momento que a deixou a refletir sobre as coincidências da vida.

A atriz contou tudo ao detalhe: «Bom, ontem aconteceu uma coisa. Eu fui a Cascais, para as luzes de Natal, e isso tudo com os miúdos. E, do nada, estou ao telefone e uma rapariga aproxima-se de mim. E eu, tipo, a vê-la, a vi na minha direção, e eu estava ao telefone, numa conversa até bastante importante. E eu pensava, esta amiga vem falar comigo? E ela chega ao pé de mim e diz-me assim, posso fazer uma oração para si? Aceitaste? Não, quer dizer, não aceitei, mas devia ter aceite, não é? Claro. E agora aqui a coisa é, como eu estava ao telefone e fiz... Eu devia ter aceite, tipo, agora isto vai trazer karma para mim, não ter aceite, uma pessoa que na rua quis fazer uma oração para mim que eu não conhecia de lado nenhum?»

No relato, Jéssica Athayde admite que não aceitou a oração, por estar ocupada numa conversa importante por telefone, mas revela um misto de arrependimento e curiosidade sobre o que aquele gesto poderia ter significado. A atriz conclui, de forma descontraída, que talvez devesse ter aceitado, questionando se a recusa poderá trazer karma.

Este episódio mostra o lado mais humano e espontâneo da atriz, que não hesita em partilhar com os seus seguidores situações do quotidiano, por mais inesperadas que sejam, tornando a sua presença nas redes sociais autêntica e próxima do público.

