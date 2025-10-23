«Ainda estou a processar»: A noite que Jessica Athayde não consegue esquecer

A atriz Jessica Athayde, de 39 anos e mulher do também ator Diogo Amaral, lançou recentemente um novo projeto teatral intitulado “Bridezilla”. Trata-se de um monólogo divertido e inesperado, onde a atriz partilha experiências sobre os bastidores da preparação do seu próprio casamento, oferecendo ao público uma perspetiva íntima, bem-humorada e autêntica. A peça foi co-escrita por Jessica Athayde e Mafalda Santos, demonstrando a visão criativa e pessoal da atriz.

Nas redes sociais, Jessica partilhou várias fotografias da peça e expressou a sua emoção pelo sucesso do espetáculo, revelando que todas as 12 sessões realizadas foram esgotadas. A atriz escreveu: «12 sessões de Bridezilla esgotadas. Ainda estou a processar. Que p@#🥶 de emoção. Obrigada a quem veio, a quem se riu, dançou e vibrou no @teatrovillaret, foram incríveis. Acho que dentro do caos tudo fez sentido,

E a vida é muito isso, não é? Um caos a que damos sentido. Este monstro nasceu de amor e acabou abraçado por ele. ❤️ Pichas 🧘🏼‍♂️ Até dezembro Porto».

A receção do público e de colegas de profissão foi extremamente positiva. Entre os comentários, destaca-se o da influenciadora Rebeca Caldeira, que afirmou: «Fui e amei! Sou tua fã ❤️ parabéns». Outros fãs partilharam a sua empolgação e entusiasmo: «A tua espera no Porto ❤️», «Foi incrível. ❤️ Um one-woman show em que nem se dá pelo tempo a passar.» e «Ainda bem que foste uma Bridezilla!❤».

O monólogo “Bridezilla” confirma-se como uma experiência teatral memorável, onde Jessica Athayde combina humor, emoção e autenticidade, mostrando a sua capacidade de cativar o público com uma performance intensa e envolvente. A peça transforma a experiência pessoal da atriz numa narrativa universal, refletindo o caos e a alegria da vida, e reforçando a importância de dar sentido aos momentos mais confusos.

Em resumo, Jessica Athayde estreia com sucesso “Bridezilla”, conquistando o público e provando mais uma vez o seu talento e versatilidade no teatro contemporâneo português.

