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Aos 40 anos, Jessica Athayde dá reviravolta na sua vida e começa um novo e inesperado capítulo

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 46min
Aos 40 anos, Jessica Athayde dá reviravolta na sua vida e começa um novo e inesperado capítulo - TVI

Uma nova fase de vida.

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Aos 40 anos, Jessica Athayde, decidiu dar um novo rumo à sua vida pessoal e profissional, apostando no regresso aos estudos. A atriz, casada com o ator Diogo Amaral, que interpreta David na novela «Amor à Prova», revelou recentemente que voltou a estudar e que se encontra atualmente na faculdade.

A própria atriz partilhou a novidade com os seguidores, explicando as mudanças que marcou nesta fase da sua vida: "Cheguei aos 40. Passei a usar óculos, meti aparelho e voltei a estudar". A data foi particularmente simbólica, uma vez que Jessica Athayde celebrou o seu 40.º aniversário a 21 de dezembro do ano passado, altura que serviu de impulso para várias decisões pessoais.

Entre essas mudanças, destaca-se o facto de já ter iniciado o seu percurso no IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, onde começou a frequentar aulas. Apesar de já ter sido vista nas instalações da instituição, a atriz ainda não revelou qual será a área específica que decidiu seguir.

Ora veja: 

 

Nos últimos tempos, Jessica Athayde tem também sido bastante transparente nas redes sociais sobre a sua visão do envelhecimento e da forma como lida com as mudanças naturais do corpo. A atriz decidiu pronunciar-se depois de ter recebido comentários sobre possíveis procedimentos estéticos, negando qualquer intervenção recente. "Sou da opinião de que devemos envelhecer como quisermos, com plásticas, agulhas, cremes ou máquinas. Cada mulher sabe de si", afirmou.

A atriz explicou ainda que recebeu mensagens a questionar alterações no rosto, nomeadamente nas bochechas, esclarecendo com naturalidade: "Recebi mensagens a dizer que meti bochechas. A ironia é que é o que mais herdei da família Athayde e também o que menos gosto. E com o tempo, caem. Bué (como diz o Oli)".

Com humor e frontalidade, Jessica Athayde comentou também a passagem do tempo e as mudanças associadas à idade, referindo que nem sempre encara esse processo com entusiasmo, embora o aceite com leveza. "Não adoro ver a gravidade a fazer o seu trabalho, seria mentirosa se dissesse que estou a amar, mas não é um problema", brincou, acrescentando ainda uma nota divertida sobre o marido, Diogo Amaral, com quem casou em novembro de 2024, ao dizer que é “ingrato ver o marido a ficar cada vez melhor”.

Entre novas metas académicas, mudanças pessoais e uma postura cada vez mais aberta nas redes sociais, Jessica Athayde mostra estar numa fase de transformação e autoconhecimento aos 40 anos.

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