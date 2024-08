Diogo Amaral partilhou um vídeo nas stories de Instagram hilariante. No registo podemos ver Jessica Athayde a nadar na piscina a usar óculos de sol. Enquanto a sua noiva nada, o ator brinca e afirma: «Oh olha ali, é aquela a Georgina a mulher do Ronaldo! Georgina, oh Georgina, Georgina!».

No story seguinte, partilha uma foto de Georgina e escreve: «Era, não era?». Veja o registo, aqui:

É de recordar também que Diogo Amaral é concorrente do programa «Congela» e dá vida a Marco em «Cacau».