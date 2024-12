Diogo Amaral brinca e provoca Jessica Athayde: «Não sabe viver sem mim»

Jessica Athayde e Diogo Amaral desfrutaram de uma lua de mel nas deslumbrantes Maldivas, acompanhados pelos filhos, Oliver e Mateus. O casal, que oficializou a relação no passado dia 30 de novembro, escolheu o cenário paradisíaco das ilhas para celebrar o início desta nova etapa, aproveitando as praias idílicas e o sol tropical.

O ator partilhou uma sequência de momentos que viveu no destino paradisíaco. Na descrição escreveu:

«Best of Maldivas 2024 honeymoon summer sessions 😂❤️

1 - acho que é a foto / postal mais mete inveja que consigo arranjar 😅 ( i love you all ❤️ )

2 - perco a minha família de vista 30 segundos e é isto 😂❤️

3 - a minha Célia está sempre à minha procura, não sabe viver sem mim 😂😂

4 - todo contente

5 - o meu Matosinhos é o meu Oliveirinha a espalhar charme

6 - o casal do ano 😂

7 - operação noivo Aquaman 2024

8 - foto aqua arte, mais aqua do que arte 😂

9 - dancing nice in the sun and sand

10 - o maior trovão que ouvi na vida, um trovão chamado Célia 😂❤️

11 - os 39 do meu amorzinho

12 - eu a caminho de casa depois de aterrar em Lisboa 😂😂😂😂



Qual é que escolhes?? Qual? Qual?».

