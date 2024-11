Diogo Amaral corrige declaração de amor de Jessica Athayde, que não foi para feita para ele

Jessica Athayde é uma das personalidades portuguesas mais influentes nas redes sociais, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. A atriz partilha regularmente conteúdos sobre lifestyle, maternidade, momentos engraçados e uma variedade de outros temas que cativam os seus seguidores. Um dos tópicos que gerou grande atenção foi a sua primeira gravidez, que marcou uma fase muito especial da sua vida.

De recordar que a atriz é mãe de Oliver, de 5 anos, fruto da sua relação com o ator Diogo Amaral.

No passado dia 10 de novembro, a atriz partilhou a sua «verdadeira fotografia da maternidade». Deitada na cama do hospital, com o filho recém-nascido nos braços, a atriz aparece a saborear uma generosa travessa de arroz doce. Segundo a atriz, foi no dia 8 de junho que nasceu o amor da sua vida, mas também foi o dia em que comeu «uma travessa inteira de arroz doce».

Foram várias as caras conhecidas que não hesitaram em comentar a publicação da atriz. Entre elas, destaca-se, por exemplo, Sara Prata: «Shiii que maravilha», Matilde Breyner: «Ahahahahahhahahah», Sílvia Alberto : «É por estas que me cais bem».

No entanto, houve um comentário que se destacou especialmente: o de Diogo Amaral, noivo da atriz, que deixou uma mensagem cheia de humor.: «Nasci no dia 26 de novembro, não foi no dia 8».

De relembrar que o casal prepara-se para dar o nó já no dia 30 de novembro.

A 31 de julho de 2024, Diogo Amaral esteve no «Goucha»,onde falou dos pormenores do casamento com a companheira e atriz Jessica Athayde. Recorde-se que o ator foi pedido em casamento pela namorada. Convidados, local e lua de mel: saiba tudo!

