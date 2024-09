Diogo Amaral não esconde: «Imagens exclusivas da despedida de solteira da minha Célia»

Jessica Athayde e as amigas rumaram a Madrid para uma despedida de solteira épica.

No entanto, chegou um vídeo deste momento a Portugal, mais concretamente ao noivo Diogo Amaral, que não resistiu e publicou na sua conta de Instagram:

Na partilha, pode ver-se a artista a cantar em conjunto com as amigas e a ser-lhe colocado um véu de noiva. Como descrição, Diogo Amaral escreveu: «Tive acesso a imagens exclusivas da despedida de solteira da minha Célia (se calhar vou ter de apagar esta publicação quando a minha Célia tomar conhecimento). Tenho muita sorte, vou casar com a melhor de todas».

