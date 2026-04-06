«É só ingrato»: Jessica Athayde responde à letra a críticas sobre envelhecimento

Aos 40 anos, Jessica Athayde voltou a dar que falar ao partilhar um desabafo sincero sobre o envelhecimento, mostrando mais uma vez a sua postura transparente e sem filtros perante o público. A atriz, companheira de Diogo Amaral, decidiu abordar o tema depois de ter recebido várias mensagens nas redes sociais a questionar se teria recorrido a procedimentos estéticos.

Perante os comentários, Jessica Athayde fez questão de esclarecer a sua posição, defendendo a liberdade individual de cada mulher: cada pessoa deve poder envelhecer da forma que quiser, seja recorrendo a intervenções estéticas ou optando por um processo totalmente natural. Para a atriz, não existe uma fórmula certa, mas sim escolhas pessoais que devem ser respeitadas.

Um dos pontos que gerou mais reações foi a referência às suas feições, nomeadamente às bochechas. Jessica explicou, com ironia, que esta característica é algo que herdou da família e que, com o passar do tempo, acaba por se transformar, assumindo que nem sempre gosta de ver os efeitos naturais da idade. Ainda assim, fez questão de manter um tom leve e bem-humorado, chegando a brincar com o facto de sentir que o marido “fica cada vez melhor” com o tempo.

Apesar da honestidade, a atriz também reconheceu que não é fácil lidar com as mudanças físicas, admitindo que seria falso dizer que aprecia todos os sinais do envelhecimento. No entanto, reforçou que não encara isso como um problema, mas sim como uma realidade inevitável.

Num registo mais descontraído, Jessica Athayde revelou ainda que vai “de férias de si mesma”, destacando a importância de cuidar da pele e brincar com a questão das sardas, que com o tempo podem transformar-se em manchas. A partilha, marcada por humor e autenticidade, acabou por aproximar ainda mais os seguidores.

Nas redes sociais, os fãs reagiram com inúmeras mensagens de apoio e identificação, sublinhando a importância de aceitar o envelhecimento e respeitar as escolhas individuais. Comentários como “saber envelhecer também é poder escolher como queremos envelhecer” ou “és lindaaaa” demonstram o carinho e admiração do público pela atriz.

A atriz é conhecida pela sua energia e genuinidade sempre pronta a abraçar novos desafios:

Uma reflexão honesta sobre o tempo, a imagem e a liberdade de escolha, que volta a colocar Jessica Athayde como uma das vozes mais autênticas e próximas do público em Portugal.