Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

A atriz Jéssica Athayde, mulher do ator Diogo Amaral que atualmente dá vida a David na novela «Amor à Prova» é amplamente reconhecida pela relação próxima, genuína e transparente que mantém com os seus seguidores nas redes sociais.

Ao longo do tempo, a atriz tem partilhado reflexões sobre o amor, o quotidiano, maquilhagem, alimentação e bem-estar. Desta vez, decidiu abordar um tema particularmente sensível e importante: a saúde física e mental e a importância da prevenção.

Num desabafo sincero, Jéssica revelou que, no início do ano passado, começou a ser acompanhada pela médica de longevidade @drjoanacosta, da Cblife.clinic blifeclinic, e partilhou com a especialista a vontade de realizar um full body scan, acreditando até então que este tipo de exame não existia em Portugal. Para sua surpresa, descobriu que era possível realizá-lo em Oeiras.

A atriz realizou o exame em agosto e não tem dúvidas quanto ao impacto positivo da decisão. Segundo explicou, o rastreio ajudou-a a acalmar a ansiedade relacionada com o historial de doenças na família, permitindo ainda identificar outras questões às quais tem permanecido atenta desde então.

Para Jéssica Athayde, a prevenção assume um papel essencial. A atriz reconhece que este tipo de abordagem pode não fazer sentido para todos, mas sublinha que, no seu caso, trouxe tranquilidade e uma maior consciência sobre a forma como vive o dia a dia.

“Para mim, prevenção é tudo.” A atriz considera que foi um investimento importante e uma decisão acertada, reforçando a sensação de segurança e bem-estar que procurava.

Com esta partilha, volta a demonstrar a autenticidade que a caracteriza, usando a sua voz para falar abertamente sobre saúde, ansiedade e autocuidado, temas cada vez mais relevantes na vida moderna.