Este é o motivo surpreendente que levou Jessica Athayde a tomar a iniciativa do pedido de casamento

A atriz Jessica Athayde, mulher do ator Diogo Amaral, voltou a recordar um dos momentos mais especiais da sua vida: o pedido de casamento nas Maldivas. Em conversa e publicações nas redes sociais, a atriz abordou o tema com humor e originalidade, destacando que, na maioria das vezes, são os homens que pedem as mulheres em casamento. No seu caso, foi ela quem pediu em casamento a Diogo Amaral, sublinhando que este gesto também pode trazer algumas «vantagens», como poupar no anel.

Jessica Athayde escreveu: «Há uma lenda que diz que as mulheres só podem pedir os homens em casamento em fevereiro. Fevereiro é já amanhã… mas eu não acredito em lendas, apesar de ter pedido em Fevereiro. Parte boa? Poupas no anel. 😌💍»

O momento, que aconteceu num cenário paradisíaco, continua a ser recordado pelos fãs, que reagiram com entusiasmo e carinho. Entre os comentários deixados na publicação, destacam-se:

«Que lindo que foi ❤️», «Linda vídeo do casamento, felicidades para vocês», «Vocês são lindos😍», «Eu pedi, há 19 anos. E fazemos de 18 de casados em 2026❤️», e ainda «Opa adoro tanto !! Não ter que ser tudo sempre sempre como a sociedade acha👏».

A atriz reforça assim a ideia de que os momentos mais especiais da vida podem ser únicos e originais, e que seguir o coração pode trazer experiências inesquecíveis, independentemente das normas ou tradições sociais.

Reveja aqui um momento especial do casal Jéssica Athayde e Diogo Amaral: