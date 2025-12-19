Este é o motivo surpreendente que levou Jessica Athayde a tomar a iniciativa do pedido de casamento

Este é o motivo surpreendente que levou Jessica Athayde a tomar a iniciativa do pedido de casamento

A razão é surpreendente.

A atriz Jessica Athayde, mulher do ator Diogo Amaral, voltou a recordar um dos momentos mais especiais da sua vida: o pedido de casamento nas Maldivas. Em conversa e publicações nas redes sociais, a atriz abordou o tema com humor e originalidade, destacando que, na maioria das vezes, são os homens que pedem as mulheres em casamento. No seu caso, foi ela quem pediu em casamento a Diogo Amaral, sublinhando que este gesto também pode trazer algumas «vantagens», como poupar no anel.

Jessica Athayde escreveu«Há uma lenda que diz que as mulheres só podem pedir os homens em casamento em fevereiro. Fevereiro é já amanhã… mas eu não acredito em lendas, apesar de ter pedido em Fevereiro. Parte boa? Poupas no anel. 😌💍»

O momento, que aconteceu num cenário paradisíaco, continua a ser recordado pelos fãs, que reagiram com entusiasmo e carinho. Entre os comentários deixados na publicação, destacam-se:
«Que lindo que foi ❤️», «Linda vídeo do casamento, felicidades para vocês», «Vocês são lindos😍», «Eu pedi, há 19 anos. E fazemos de 18 de casados em 2026❤️», e ainda «Opa adoro tanto !! Não ter que ser tudo sempre sempre como a sociedade acha👏».

A atriz reforça assim a ideia de que os momentos mais especiais da vida podem ser únicos e originais, e que seguir o coração pode trazer experiências inesquecíveis, independentemente das normas ou tradições sociais.

Reveja aqui um momento especial do casal Jéssica Athayde e Diogo Amaral:

