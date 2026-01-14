«Eu nunca tinha ouvido falar disto»: Jéssica Athayde sofre de uma limitação física inesperada

A atriz Jessica Athayde mulher do ator Diogo Amaral voltou a ser tema de conversa nas redes sociais, depois de partilhar um desabafo pessoal relacionado com a sua saúde. A atriz recorreu às plataformas digitais para falar abertamente sobre um problema físico que está a enfrentar e que tem condicionado a sua rotina diária.

Segundo explicou, foi diagnosticada com bursite, uma condição que afeta o ombro e que, até então, lhe era completamente desconhecida. De acordo com o site Saúde e Bem-Estar, a bursite é uma «inflamação das bolsas sinoviais (ou bursas) que existem à volta desta articulação e dos tendões da coifa dos rotadores. É uma das causas mais frequentes de dor nesta articulação. Pode ser bilateral, atingindo quer o ombro esquerdo quer o ombro direito. Pode cursar de uma forma aguda ou evoluir para uma bursite crónica no ombro».

Além da bursite, a atriz revelou que sofre também de tendinite no mesmo ombro, o que agrava as limitações físicas. Num desabafo espontâneo e bem-humorado, Jessica Athayde partilhou com os seguidores a frustração associada ao diagnóstico e às consequências no seu dia a dia:

«Alguém aqui já tinha ouvido falar a sobre Bursite? Portanto eu tenho Bursite e tendinite neste ombro, (…) que faz com que Eu Não possa ir nadar, faz com que eu amanhã tenha de começar a fazer fisioterapia, alguém aqui já teve? eu nunca tinha ouvido falar disto antes e não sei qual é que é a forma mais rápida de recuperação… ISTO já é cena de velha», escreveu a atriz.

A impossibilidade de praticar exercício físico, nomeadamente natação, e o início iminente de sessões de fisioterapia foram alguns dos pontos que mais destacou na sua partilha. O tom descontraído não esconde, no entanto, o impacto real que a condição está a ter na sua qualidade de vida.

A publicação gerou rapidamente inúmeras reações, com muitos seguidores a partilharem experiências semelhantes e a deixarem mensagens de apoio. O desabafo sincero de Jessica Athayde voltou a evidenciar a importância de falar abertamente sobre saúde, ajudando a desmistificar problemas físicos comuns, mas muitas vezes pouco conhecidos, mesmo entre pessoas jovens e ativas.