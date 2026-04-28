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Gravidez sem filtros: Jéssica Athayde emociona com confissão inesperada

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  • Hoje às 16:46
Gravidez sem filtros: Jéssica Athayde emociona com confissão inesperada - TVI

Um desabafo sincero.

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Jéssica Athayde, atriz e companheira de Diogo Amaral, voltou a usar a sua voz para abordar um tema que considera essencial: a forma como a gravidez é muitas vezes idealizada e romantizada. Mãe de Oliver, fruto da relação com o ator, Jéssica tem sido uma das figuras públicas portuguesas mais frontais quando fala sobre a maternidade e os desafios emocionais associados à gravidez.

Ao longo dos últimos anos, a atriz nunca escondeu que não viveu a gravidez da forma que esperava, chegando mesmo a admitir publicamente que foi um período difícil e desafiante. Essa honestidade tem feito de Jéssica Athayde uma presença regular neste tipo de debate, dando espaço a conversas que muitas mulheres sentem necessidade de ter: “Nem sempre é como esperamos”

Na sua conta de Instagram, a atriz partilhou recentemente um novo episódio de podcast, onde conversa com a psicóloga clínica e psicoterapeuta Dra. Maria de Jesus Correia, numa tentativa de desconstruir ideias feitas sobre a gravidez: “Sempre ouvi dizer que a gravidez ia ser uma fase especial. O tal ‘estado de graça’. Mas nem sempre é como esperamos.”

Jéssica explicou ainda o objetivo da conversa: “Neste episódio falo com a Dra. Maria de Jesus Correia para desmistificar algumas ideias sobre a gravidez e dar espaço ao que muitas mulheres sentem, mas nem sempre dizem.”

Durante o episódio, a atriz levantou uma questão que muitas mulheres reconhecem, mas nem sempre verbalizam: “É-nos dito que é, supostamente, o melhor momento da nossa vida. E quando não é, como é que se gere?”

A resposta da especialista focou-se na importância de aceitar a ambivalência emocional que pode existir nesta fase: “O estar grávida e ser pais é uma das situações de vida que tem muita ambivalência. Eu quero muito, eu desejo muito, eu quero muito estar grávida… aí agora estou grávida. Ai, que medo. O que é que pode acontecer? Será que eu vou ser capaz? Ai, o meu corpo está a ficar assim. E será que eu vou recuperar? Mas eu quero muito. Podemos viver nesta ambivalência. E também é importante perceber que se pode viver com esta ambivalência. Ela é normal.”

Jéssica Athayde tem sido elogiada por muitos seguidores pela forma transparente como fala sobre temas ligados à maternidade, saúde mental e expectativas impostas às mulheres.

Ao partilhar experiências reais e sem filtros, a atriz continua a abrir caminho para conversas importantes, lembrando que cada gravidez é única e que nem todas correspondem à imagem perfeita tantas vezes transmitida.

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