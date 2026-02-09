“Ia ficando viúva hoje”: A prova de amor de Jessica Athayde após acidente de Diogo Amaral

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 14min
“Ia ficando viúva hoje”: A prova de amor de Jessica Athayde após acidente de Diogo Amaral - TVI

Um gesto de amor que surpreendeu todos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Jessica Athayde recorreu à sua conta de Instagram na tarde de domingo, dia 8 de fevereiro, para informar os fãs sobre um acidente doméstico que envolveu o marido, o ator Diogo Amaral. Segundo Jessica, Diogo sofreu um acidente em casa e foi imediatamente transportado para o hospital, gerando preocupação entre seguidores e amigos próximos.

Horas depois, e depois de receber inúmeras mensagens de apoio e carinho, Diogo Amaral decidiu pronunciar-se pessoalmente. Através da sua conta de Instagram, o ator publicou fotos tiradas no hospital, bem como uma imagem do móvel que lhe caiu em cima da cabeça, explicando o ocorrido e agradecendo o apoio recebido:

“Obrigado pelas centenas de mensagens a desejar as melhoras, MUITO OBRIGADO! ❤️ Está tudo bem, felizmente! Foi só um susto e cinco pontos”, começou por escrever.

Diogo detalhou ainda o incidente, esclarecendo como tudo aconteceu e destacando o lado positivo do episódio: “A história muito resumida: levei com um móvel (o da segunda fotografia) na cabeça, estava de costas para o móvel, nem o vi cair…. 🤦🏻‍♂️😂 O importante: está tudo bem ❤️”.

Mais tarde, Jessica Athayde partilhou novas imagens do ator a recuperar em casa, mostrando-o a jantar algo especial preparado por ela. Na legenda, a atriz brincou com a situação, escrevendo: «Pijaminha que eu ia ficando viúva hoje». Nas fotografias, Diogo surge sereno e bem-disposto, evidenciando o alívio de estar de volta a casa, são e salvo.

Este episódio demonstra, mais uma vez, a proximidade e cumplicidade do casal, assim como a forma como lidam com situações inesperadas com humor, leveza e amor. Para os fãs, o mais importante é ver Diogo Amaral seguro e recuperado, depois de um momento que poderia ter sido grave, mas que acabou por ter um final feliz.

Relacionados

Rita Pereira deixa recado a todos os atores e mostra o verdadeiro valor da sua profissão: «Jamais abdicaria de ser atriz para ser...»

Francisca Cerqueira Gomes muda de nome nas redes sociais e explica: «Este é o meu nome real»

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: O primeiro momento de Sammy e Rosinha como pai e filha

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo

Terra Forte
qui, 5 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Caio rouba Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Caio sugere a Maria de Fátima que incrimine Flor pelo desaparecimento de Manuel

Terra Forte
qui, 8 jan
4

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
sex, 6 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Terra Forte
Ontem

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Hoje

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Hoje

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Hoje

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Hoje

Maria Sampaio faz anúncio especial, que inicia nova fase da sua vida: «Pela primeira vez»

Hoje

«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente

Hoje

Esta atriz prepara-se para ser avó, mas ninguém diria

Hoje

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã