“Ia ficando viúva hoje”: A prova de amor de Jessica Athayde após acidente de Diogo Amaral

A atriz Jessica Athayde recorreu à sua conta de Instagram na tarde de domingo, dia 8 de fevereiro, para informar os fãs sobre um acidente doméstico que envolveu o marido, o ator Diogo Amaral. Segundo Jessica, Diogo sofreu um acidente em casa e foi imediatamente transportado para o hospital, gerando preocupação entre seguidores e amigos próximos.

Horas depois, e depois de receber inúmeras mensagens de apoio e carinho, Diogo Amaral decidiu pronunciar-se pessoalmente. Através da sua conta de Instagram, o ator publicou fotos tiradas no hospital, bem como uma imagem do móvel que lhe caiu em cima da cabeça, explicando o ocorrido e agradecendo o apoio recebido:

“Obrigado pelas centenas de mensagens a desejar as melhoras, MUITO OBRIGADO! ❤️ Está tudo bem, felizmente! Foi só um susto e cinco pontos”, começou por escrever.

Diogo detalhou ainda o incidente, esclarecendo como tudo aconteceu e destacando o lado positivo do episódio: “A história muito resumida: levei com um móvel (o da segunda fotografia) na cabeça, estava de costas para o móvel, nem o vi cair…. 🤦🏻‍♂️😂 O importante: está tudo bem ❤️”.

Mais tarde, Jessica Athayde partilhou novas imagens do ator a recuperar em casa, mostrando-o a jantar algo especial preparado por ela. Na legenda, a atriz brincou com a situação, escrevendo: «Pijaminha que eu ia ficando viúva hoje». Nas fotografias, Diogo surge sereno e bem-disposto, evidenciando o alívio de estar de volta a casa, são e salvo.

Este episódio demonstra, mais uma vez, a proximidade e cumplicidade do casal, assim como a forma como lidam com situações inesperadas com humor, leveza e amor. Para os fãs, o mais importante é ver Diogo Amaral seguro e recuperado, depois de um momento que poderia ter sido grave, mas que acabou por ter um final feliz.