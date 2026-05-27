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«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental

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  • Hoje às 14:51
«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental - TVI

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A estreia de Bad Bunny em Portugal aconteceu na terça-feira, 26 de maio, e ficou marcada como um dos momentos musicais mais comentados do ano. O artista porto-riquenho atuou pela primeira vez no país num concerto que rapidamente ganhou dimensão histórica, sobretudo por ter esgotado emoções, energia e público no Estádio da Luz, em Lisboa.

A presença de figuras públicas não passou despercebida, com vários rostos conhecidos a marcarem presença no evento. Entre eles esteve Jessica Athayde, que assistiu ao concerto acompanhada pelo marido, o ator Diogo Amaral, que interpreta David na novela “Amor à Prova”. O casal desfrutou da noite num ambiente de celebração, partilhando momentos de descontração no meio da multidão.

Porém, momentos antes do evento, a atriz decidiu recorrer às redes sociais para partilhar um desabafo mais pessoal sobre a forma como vive este tipo de experiências. Jessica Athayde revelou sofrer de ansiedade social, algo que, segundo a própria, influencia diretamente a forma como encara concertos e grandes eventos públicos.

Histórias sem pausas?
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Num story partilhado no Instagram, a atriz escreveu: “Pode parecer ridículo para alguns, mas a ansiedade social que sinto é muito real. Eu adoro concertos, mas normalmente tenho sempre de ficar perto das saídas, com um plano de fuga caso me aconteça uma coisinha má. Ao longo dos anos isto tem vindo a piorar. Mas são raras as vezes que não vou, mas já aconteceu.”

A noite de Bad Bunny em Lisboa acabou, assim, por juntar não só música e espetáculo, mas também diferentes experiências pessoais vividas pelo público presente, tornando o evento ainda mais marcante no panorama cultural do ano.

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