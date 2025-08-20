Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?

Nem durante as férias em Bali, onde se encontra com a família, Diogo Amaral dá descanso à sua “Célia”, nome carinhoso com que trata Jessica Athayde. Esta quarta-feira, dia 20 de agosto, o ator recorreu à sua página de Instagram para mostrar aos seguidores mais uma partida pregada à companheira, episódio que arrancou muitas gargalhadas a quem o acompanha.

No post vê-se um funcionário do local onde estão hospedados a apresentar a Jessica Athayde uma toalha com o rosto da atriz impresso: «O Célio gosta muito de fazer surpresas à Célia», escreveu Diogo Amaral na legenda da publicação.

As reações não tardaram a chegar e foram milhares: «Ainda vais lançar tendências em Bali, a gargalhada do Oli é o melhor», comentou um seguidor. Outro acrescentou em tom divertido: «Maluco... Completamente maluco».

Também em Bali, o ator partilhou um segundo vídeo – gravado anteriormente no Algarve – onde se pode ver Diogo Amaral a dirigir vários piropos a Jessica Athayde, alguns deles mais atrevidos. «Segunda temporada da série, a minha Célia adoooraaaa piropos (estes foram gravados quando estivemos em Cancela, como diz o meu Oliveirinha e achei que tinham de ficar aqui para todo o sempre. Qual é o teu preferido? E se sabes/conheces algum piropo dos bons, partilhaaaaa, por favor)», escreveu o ator.

Veja aqui outro momento hilariante do ator, desta vez com Cristina Ferreira:

Recorde-se que Jessica Athayde e Diogo Amaral têm em comum um filho, o pequeno Oliver. O ator é ainda pai de Mateus, nascido da anterior relação com Vera Kolodzig.

