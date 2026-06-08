Jessica Athayde fala sobre fase difícil da maternidade: «Não é assim para todas, mas infelizmente é para muitas»

Jessica Athayde celebra a véspera do 7.º aniversário do filho Oliver com uma partilha especial: um vídeo antigo de quando o bebé era recém-nascido, que agora recuperou para marcar a data. Numa mensagem sincera, a atriz falou sobre o pós-parto e deixou um abraço às mães que estão a viver essa fase.

«Não trocava isto por nada»

No vídeo antigo, Jessica admitiu «não trocava isto por nada», mas relembrou o lado mais difícil do pós-parto: «É veres um programa de televisão e chorar baba e ranho. É o cão da tua amiga morrer e chorares baba e ranho. É veres daytime TV (programas da tarde) com ele ao colo, sem teres lavado o cabelo e tens rastas».

A atriz contou também a rotina de exaustão: «Teres os biberões feitos e preparados para o dia e não teres dormido nada durante a noite, mas não trocar isto por nada».

«Estou uma lástima»

Na publicação, Jessica Athayde confessou o estado em que se sentava nesse momento: «Estou uma lástima, estou à espera que o Diogo acabe de tomar banho para eu poder tomar banho, pelo menos ir lavar o cabelo e depois voltar para isto».

Com ironia, descreveu-se como estando no seu «estado mais sexy», com «dores de dentes», «cieiro» e «um bocadinho inchada ainda».

7 anos de Oliver

Na descrição, a atriz revelou o motivo da partilha: «O amor da minha vida faz 7 anos amanhã. ❤️» E recordou: «O meu corpo recorda-me sempre nesta altura do difícil que foi o pós-parto. Não é assim para todas, mas infelizmente é para muitas».

Jessica dirigiu uma mensagem solidária a outras mães: «Deixo um abraço enorme a todas as mães que estão a atravessar esta fase difícil, mas também com a maior certeza de todas: vai valer a pena. És capaz. E tudo vai ficar bem. ❤️»

A atriz terminou com melancolia: «Agora vou passar as próximas 24 horas melancólica. O tempo passa rápido demais. Ainda ontem te tinha ao colo e amanhã fazes 7 anos».

Recorde a memorável participação de Jessica Athayde em «Morangos com Açúcar» como a icónica Mimi: