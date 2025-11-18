Jessica Athayde faz mudança de visual radical e é altamente elogiada: «Estás uma brasa»

  TVI Novelas
  Hoje às 13:16
A atriz surpreende tudo e todos

A atriz Jessica Athayde, de 39 anos, voltou a conquistar a atenção dos seguidores ao partilhar nas redes sociais um momento especial que rapidamente se tornou tema de conversa. Conhecida pelo seu carisma, sentido de humor e energia contagiante, a artista — que é casada com o ator Diogo Amaral — revelou uma mudança no visual que deixou os fãs completamente rendidos.

Nesta terça-feira, 16 de novembro, Jessica recorreu ao Instagram para mostrar a sua mais recente transformação. Embora tenha mantido os seus habituais cabelos loiros, decidiu apostar numa alteração que, para muitos, faz toda a diferença: uma franja. Com entusiasmo evidente, a atriz apresentou o novo look e lançou o debate: «Team Bangs ou Team No-Bangs?».

A reação dos seguidores não tardou e foi unânime no apoio à mudança. A caixa de comentários encheu-se de elogios e mensagens de carinho, mostrando que a atriz continua a ser uma das figuras públicas mais queridas do público português. Entre as reações, destacam-se mensagens como: «Amoooooo»; «Gosto muito!»; «Adoro Jessica»; «Com a tua cara e estilo querida Jessica qualquer corte te fica bem»; e «Team ficas linda de qualquer maneira»; «Estás uma brasa».

A publicação acabou por confirmar aquilo que muitos já sabiam: Jessica Athayde tem uma capacidade única de se reinventar e de conquistar o público, seja pela sua autenticidade, pela boa disposição ou pelas pequenas partilhas do seu dia a dia que tornam a sua presença nas redes tão próxima e inspiradora.

Reveja aqui uma das últimas entrevistas da atriz que tem vindo a gerar muita polémica nas redes sociais e na televisão: 

