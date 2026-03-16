Jessica Athayde foge da zona de conforto e fica em choque: «Estão todos nus, nuas»

Jessica Athayde partilhou nos stories uma viagem surpreendente, longe de Bali como brincou, para um sítio novo com neve, sol e atividades intensas. “Acordei às quatro e meia da manhã e já cheguei. Completamente fora da minha zona de conforto”, contou a atriz, que chegou a tempo da primeira apresentação às 5h45, prometendo mostrar mais depois. O local tem várias piscinas exteriores, incluindo uma de água salgada onde “a malta está toda nua”, algo que a deixou espantada, mas respeitosa: “Nada contra, cada um faz o que quer, mas eu vou usar o meu fato de banho”.

Na segunda story, após a primeira aula, Jessica confessou ter “pingado como nunca” e sentido que “ia morrer”, mas segue motivada para o pequeno‑almoço e a próxima sessão. “Está um dia espetacular, cheio de neve mas sol”, descreveu, com pudor em filmar sem consentimento, mas curiosa se “a malta ainda está nua na piscina”, disse em tom de brincadeira.

​O retiro, que mistura bem‑estar, natureza e desafios físicos, parece perfeito para Jessica, que equilibra maternidade com o filho Oliver e projetos atriz. Jessica prometeu partilhar mais, deixando os fãs ansiosos por atualizações desta aventura gelada e ousada.