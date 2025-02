Jessica Athayde partilha momento épico: «Expulsei o marido e as crianças de casa»

Este domingo, 2 de fevereiro de 2025, Jessica Athayde partilhou um vídeo épico a dançar e a cantar sozinha em casa.

Sem rodeios, a atriz explicou tudo: «Expulsei o marido e as crianças de casa porque preciso de me concentrar, paz para conseguir estudar, silêncio para acalmar as ansiedades da Peça “escolhas” que está mesmo quase a estrear. Foi um êxito como podem verificar. O mais triste é que é assim que eu danço quando estou numa pista, e acho-me o máximo».

Diogo Amaral não resistiu em comentar: «A minha Célia é tão estudiosa».

Mas, muitos anónimos, também, fizeram questão de dar a sua opinião: «és um máximo», «És a maior», «Sou tua fã».

De relembrar que a atriz é casada com Diogo Amaral desde 30 de novembro de 2024: