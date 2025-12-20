“Mais um dia na selva”: Jéssica Athayde mostra a realidade dos seus últimos dias com video inesperado

  TVI Novelas
  Hoje às 08:42
“Mais um dia na selva”: Jéssica Athayde mostra a realidade dos seus últimos dias com video inesperado - TVI

A atriz Jéssica Athayde, esposa do ator Diogo Amaral, recorreu recentemente às redes sociais para mostrar como tem vivido este mês natalício cheio de correria e tarefas. Conhecida pela sua proximidade com os seguidores, sempre genuína, divertida e sem filtros, a atriz publicou um post enquanto cortava a sua própria franja, descrevendo o momento como: «Mais um dia na selva».

No mesmo post, Jéssica Athayde acrescentou uma nota bem-humorada sobre a azáfama desta época: «Só para lembrar que amanhã os miúdos entram de férias! Oficializamos as semanas mais caóticas do ano aqui em casa. Possivelmente vou começar a beber vinho ao jantar ou ao pequeno-almoço 😂. Feliz Natal mães 🎄».

A publicação rapidamente gerou identificação por parte dos seguidores, que reagiram com comentários divertidos e de apoio, como: «És doída! Mas tá top!», «Força aí, Mommy», «Que sustoooo. Quando vi a velocidade a que pegaste na tesoura tive medo 😂😂 Mas afinal foi tudo calmo ❤️», «Corajosa 😂 eu nem me atrevo!», «O melhor do mundo são as crianças 😍😂😂🥰» e «Sou tal e qual... mas ainda consigo usar uma tesoura mais pequena 😂».

Com este post, Jéssica Athayde mostrou mais uma vez a sua capacidade de partilhar momentos do dia a dia com humor e autenticidade, conquistando a simpatia dos fãs ao revelar as pequenas batalhas e alegrias de conciliar a vida familiar com a azáfama da época natalícia.

Reveja aqui um momento especial do casal Jéssica Athayde e Diogo Amaral:

