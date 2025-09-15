Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

Jessica Athayde voltou a surpreender os seguidores com uma publicação divertida no Instagram. A atriz partilhou uma fotografia onde surge, literalmente, com o cabelo em pé, mostrando o seu lado mais descontraído e bem-humorado.

A imagem rapidamente gerou uma onda de reações. Entre muitos comentários, destacam-se elogios ao sentido de humor e à naturalidade da atriz: «Ahahah adoro! Eu normalmente acordo parecida 😂», «Adoro mesmo com esse look! A trabalheira que isso deve ter dado» ou ainda «Estás o MÁXIMO».

Com esta publicação, Jessica mostrou mais uma vez que não tem medo de partilhar momentos genuínos, longe dos filtros ou das produções mais elaboradas. A atriz é frequentemente elogiada pelo público pela forma como aborda o dia a dia com leveza e humor.

Recorde-se que Jessica Athayde é casada com o ator Diogo Amaral desde novembro de 2024. O casal, um dos mais acarinhados do panorama nacional, tem um filho em comum, Oliver. O casal costuma partilhar alguns momentos a dois, nas redes sociais, sempre de forma espontânea, divertida e próxima dos fãs.

Esta nova fotografia é mais um exemplo da autenticidade que tornou Jessica Athayde numa das figuras mais seguidas e admiradas em Portugal.