Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:01
Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida» - TVI

Um exemplo da autenticidade que tornou a atriz numa das figuras mais seguidas e admiradas em Portugal.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jessica Athayde voltou a surpreender os seguidores com uma publicação divertida no Instagram. A atriz partilhou uma fotografia onde surge, literalmente, com o cabelo em pé, mostrando o seu lado mais descontraído e bem-humorado.

A imagem rapidamente gerou uma onda de reações. Entre muitos comentários, destacam-se elogios ao sentido de humor e à naturalidade da atriz: «Ahahah adoro! Eu normalmente acordo parecida 😂», «Adoro mesmo com esse look! A trabalheira que isso deve ter dado» ou ainda «Estás o MÁXIMO».

Com esta publicação, Jessica mostrou mais uma vez que não tem medo de partilhar momentos genuínos, longe dos filtros ou das produções mais elaboradas. A atriz é frequentemente elogiada pelo público pela forma como aborda o dia a dia com leveza e humor.

Recorde-se que Jessica Athayde é casada com o ator Diogo Amaral desde novembro de 2024. O casal, um dos mais acarinhados do panorama nacional, tem um filho em comum, Oliver. O casal costuma partilhar alguns momentos a dois, nas redes sociais, sempre de forma espontânea, divertida e próxima dos fãs.

Esta nova fotografia é mais um exemplo da autenticidade que tornou Jessica Athayde numa das figuras mais seguidas e admiradas em Portugal.

Relacionados

«É maravilhosa e eu adoro-a»: Diogo Amaral declara-se a mulher especial. E não é Jéssica Athayde

«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Protegida»: Hector deixa Anita sem sítio para morar, mas ela vinga-se

A Protegida
Hoje
2

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

qui, 11 set
3

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri trai Lukenia

A Fazenda
Ontem
4

Exclusivo «A Protegida»: Em dia crucial, Óscar revela a Laura que é tio de JD

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Alex faz promessas a Júlia e acabam aos beijos

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

A Protegida
sex, 12 set

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

sáb, 13 set

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Hoje

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»

Hoje

Ana Guiomar comete inconfidência: «Até tenho medo desta»

Festa é Festa
Hoje

Influencer Kiko is Hot pergunta ao tarot se terá futuro amoroso com José Condessa…e as cartas responderam

Hoje

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

A Fazenda
Hoje

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Hoje

«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN