Novo visual de Jessica Athayde deixa fãs encantados: «Ficou incrível!»

A atriz Jessica Athayde, mulher do ator Diogo Amaral, surpreendeu esta terça-feira dia 31 de março com uma mudança de visual que chamou a atenção dos fãs nas redes sociais.

Jessica decidiu dizer adeus ao seu cabelo castanho aloirado e adotou um loiro forte e luminoso, mantendo a franja que a caracteriza. A transformação trouxe um ar renovado e sofisticado à atriz, que rapidamente se tornou assunto nas redes sociais. O hairstylist responsável pela mudança partilhou um vídeo do antes e depois, mostrando a diferença visível e celebrando o resultado: «Voltou a ser loira outra vez».

A publicação recebeu inúmeros comentários de elogio de fãs e colegas: «Que lindaa»; «Ficou incrível»; «Ficou lindo e ela ainda mais linda»; «Top adoro!»; «Maravilhosa»; «A tua Célia está lindíssima. Um beijinho aos dois», entre muitos outros, destacando não só a beleza de Jessica Athayde, mas também o talento do cabeleireiro.

Esta transformação reforça o estilo marcante da atriz e mostra que, para Jessica, mudanças de visual são sempre uma forma de se reinventar e expressar a sua personalidade.