«São uma ofensa»: Jessica Athayde não cala a revolta com situação frustrante

A atriz Jéssica Athayde de 41 anos, mulher do ator Diogo Amaral conhecida pela sua irreverência, pelo bom humor e pela relação sempre próxima com os seus seguidores, voltou a partilhar um momento do quotidiano que fez muitos fãs chorarem a rir.

A atriz mostra diariamente como vive o seu dia a dia e as suas relações, e decidiu brincar com os guardanapos de papel típicos dos cafés portugueses, aqueles que, segundo muitos, pouco servem. A atriz explicou que estes guardanapos são, muitas vezes, uma verdadeira afronta aos que usamos em casa e escreveu: «Vamos oficializar de uma vez por todas que estes guardanapos são uma OFENSA aos guardanapos de verdade? Não servem para absolutamente nada. Isto é a minha irritação do dia e podem ver na imagem dois a minha felicidade do dia ❤️».

A publicação gerou uma onda de reações divertidas, incluindo a do seu marido, o ator Diogo Amaral, que comentou: «Tens um marido que te dá amor e felicidade todos os dias 😂». Outros seguidores juntaram-se à brincadeira com mensagens como «Obrigada, por dar voz a esta dor», «Até me dão arrepios! 😂😂», «Desculpa mas são um clássico! São sempre precisos 20 para limpar os dedos da manteiga da torrada and i wouldnt want it any other way» e «Ahahahha em diversos sítios peço guardanapos verdadeiros», entre milhares de observações humorísticas que demonstram o quanto os portugueses se identificam com esta situação tão simples e quotidiana.

Mais uma vez, Jéssica Athayde mostrou porque continua a ser uma das figuras públicas mais acarinhadas: a sua autenticidade, a sua espontaneidade e a sua capacidade de transformar pequenos momentos em grandes gargalhadas reforçam o laço especial que mantém com quem a segue.

