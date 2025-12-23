«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Um momento ternurento que deixou os fãs ao rubro.

Jessica Athayde e Diogo Amaral são conhecidos amantes de animais e partilham regularmente com amigos, familiares e seguidores várias peripécias e momentos, tanto divertidos como mais sérios, com os cães da família. Agora, o casal recebeu um novo patudo, juntando-se aos três cães que já têm, para grande alegria de todos.

A atriz anunciou a novidade num vídeo partilhado no Instagram neste sábado, 20 de dezembro: “O Diogo foi buscar o meu quarto cão para celebrar o meu quadragésimo aniversário. Começámos a celebrar um dia antes, aqui em casa.”

Veja aqui o momento inédito: 

Jessica pediu ainda sugestões para o nome do novo membro da família: “Aceito sugestões de nomes para este fofo! Please. Sinto que dei à luz”, e reforçou uma informação importante: “Só para deixar bem claro, não foi comprado.”

O vídeo, que já é viral mostra Diogo a chegar com algo embrulhado numa manta, enquanto Jessica desliga a música e espreita curiosa. Ao perceber que se trata de um cachorro, a atriz esconde o rosto, emocionada. Como pano de fundo, ouve-se Oliver, filho do casal, a perguntar quantos anos tem o patudo e a querer vê-lo.

“É uma Bali?”, questiona Jessica comovida, ao pegar no cão, que é um Chihuahua, tal como a sua Bali. Oliver continua a pedir para ver o novo patudo, enquanto Diogo, visivelmente emocionado, diz: “Parabéns.” Jessica celebrou o seu 40.º aniversário neste domingo, 21 de dezembro, mas a festa começou um dia antes com esta surpresa especial do ator.

Reveja aqui um momento especial do casal Jéssica Athayde e Diogo Amaral:

