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«Um momento vulnerável»: Jessica Athayde temeu o pior com a sua saúde e viveu dias de medo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:54
«Um momento vulnerável»: Jessica Athayde temeu o pior com a sua saúde e viveu dias de medo - TVI

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Jéssica Athayde de 40 anos, é uma das atrizes luso-britânicas mais conhecidas da sua geração em Portugal, tendo alcançado grande projeção nacional em 2006 ao dar vida à icónica personagem Mimi na série infantojuvenil “Morangos com Açúcar”. Ao longo dos anos, consolidou a sua presença no panorama televisivo português e, atualmente, também é frequentemente referida pela sua vida pessoal, sendo companheira de Diogo Amaral, ator que interpreta David na novela “Amor à Prova”.

A atriz recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um momento de vulnerabilidade pessoal, deixando ainda um alerta dirigido a todas as mulheres sobre a importância de realizarem exames mamários com regularidade.

Num desabafo emotivo, Jéssica Athayde explicou que, durante uma das suas rotinas de autopalpação, sentiu uma alteração inesperada: «Então, vou partilhar aqui um momento vulnerável esta semana, é o que faço sempre na minha palpação para saber se está tudo bem e esta semana senti qualquer coisa do lado direito e tenho próteses mamárias, mas senti que estava tudo bem com as próteses, mas senti um altozinho, senti qualquer coisa desconfortável, falei logo com a minha médica, marquei uma mamografia, uma ecomamária e estive esta semana toda bastante nervosa e sensível com esse assunto, porque não é uma coisa habitual, não costumo sentir qualquer tipo de alteração e hoje de manhã acordei, tinha já marcado a mamografia e a ecomamária e está tudo bem. E eu, que sou super pessimista cebo, já estava a fazer um filme na minha cabeça, quase que chorei quando o médico disse está ótimo, está tudo bem.»

Ora veja: 

A atriz revelou que viveu dias de grande ansiedade até à realização dos exames, sublinhando que a situação acabou por ter um desfecho positivo.

Com esta partilha, Jéssica Athayde quis reforçar a importância da prevenção e do acompanhamento médico regular, incentivando outras mulheres a estarem atentas a qualquer alteração no seu corpo e a não ignorarem sinais que possam surgir.

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