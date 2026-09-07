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Aos 40 anos, Jessica Athayde recebe um inesperado “aviso” do corpo: «Socorro»

  • TVI Novelas
  • Ontem às 15:54
Aos 40 anos, Jessica Athayde recebe um inesperado “aviso” do corpo: «Socorro» - TVI

Um momento de aflição!

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Jessica Athayde recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão bem-humorada sobre esta nova fase da vida. A atriz, que celebra o 41.º aniversário no próximo dia 21 de dezembro, confessou que começou a sentir algumas das mudanças associadas à entrada nos 40.

“Todos os meus problemas são não-problemas. São coisas boas no meio de uma vida caótica, em que não chego a todo o lado como queria, mas sei que é uma fase. Até aí, tudo normal”, começou por explicar.

O verdadeiro motivo do desabafo surgiu depois de um episódio inesperado: Jessica lesionou as costas de forma aparentemente banal e não escondeu a surpresa com o sucedido.

“Levantei-me de um banco e dei um jeito às costas. Isso, sim, deixa-me f*****. Não foi a treinar, não foi a fazer nada de extraordinário, foi só a levantar-me de uma porcaria de um banco, socorroooooooo”, contou, entre o choque e a indignação.

A atriz aproveitou ainda para brincar com outras pequenas mudanças que tem sentido nesta fase. “Os 40 não são gentis, são um alerta de que, se não te pões a pau, estás lixada daqui para a frente, em todos os aspetos”, escreveu.

E o desabafo não ficou por aqui. Jessica revelou ainda que até escrever a publicação se tornou uma tarefa diferente: “Ah, e para escrever isto tive de aumentar o tamanho das letras. Também perdi os óculos. Dentro de casa.”

No final, lançou uma pergunta aos amigos e seguidores, procurando saber se é a única a sentir os efeitos da chegada aos 40.

A publicação acabou por gerar várias respostas, incluindo de algumas figuras conhecidas que aproveitaram para partilhar episódios semelhantes.

Tânia Ribas de Oliveira, que tem atualmente 50 anos, entrou na brincadeira e revelou: “Dei um jeito nas costas na sexta-feira a abrir uma garrafa de água.”

Também Ana Sofia Martins decidiu responder com humor: “Eu dei um jeito ao cérebro e ainda SÓ tenho 39.”

Diogo Amaral, marido de Jessica Athayde, também não ficou de fora. “Eu ainda não cheguei aos 40, não posso falar”, brincou o ator, que tem 44 anos.

Entre as várias reações, houve ainda quem deixasse conselhos à atriz, nomeadamente para não deixar de praticar exercício físico. “Miga, nunca deixes de fazer exercício, sobretudo ioga ou pilates. É o conselho que não segui e me arrependi”, pode ler-se entre as mensagens deixadas na publicação.

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