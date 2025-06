Jessica Athayde revela fase díficil na vida: «Levaram-me a sítios muito escuros»

Jessica Athayde abriu o coração nas redes sociais e fez uma partilha honesta e emocionante sobre um dos momentos mais desafiantes da sua vida: a gravidez do filho Oliver. A atriz, de 39 anos, recorreu à sua conta de Instagram na véspera do sexto aniversário do filho, fruto da relação com Diogo Amaral, para recordar como viveu aquele período com grande dificuldade emocional.

Na legenda de um vídeo onde mostra momentos captados pouco antes do nascimento de Oliver, Jessica confessou: «Amanhã o Oli faz 6 anos. Não existe nada que eu ame mais na vida do que ser mãe do Oliver. Mas como bem sabem, dispensava a gravidez. A minha infelicidade e depressão durante aqueles 9 meses não foram brincadeira e levaram-me a sítios muito escuros. O pós-parto foi igualmente um shit show — mas com o melhor da vida ao meu colo.»

Sem medo de expor a sua vulnerabilidade, Jessica quis deixar um alerta importante para todas as futuras mães que possam estar a passar pelo mesmo: «Digo tudo isto para deixar claro que passaria por tudo outra vez. E para as futuras mães que andam por aqui e se sentem assim: não desvalorizem o que estão a viver. Falem com as vossas médicas, psicólogas, procurem ajuda. ❤️ Ahh… e volto a dizer: vale a pena. Tudo passa. Agora vou só ali agarrar o meu miúdo enquanto ainda tem 5 anos.»

A partilha sensibilizou os seus seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio, admiração pela coragem da atriz em falar abertamente de temas ainda pouco discutidos como a depressão pré e pós-parto.

Oliver, completou seis anos, é fruto do relacionamento de Jessica com o também ator Diogo Amaral, com quem se casou a 30 de novembro de 2024. O casal mantém uma relação discreta, mas sempre marcada por demonstrações de afeto, cumplicidade e muita alegria.

Jessica Athayde tem sido uma voz ativa na desmistificação da maternidade idealizada, trazendo visibilidade para as dificuldades emocionais que muitas mulheres enfrentam neste processo, reforçando a importância de pedir ajuda e de não sentir culpa.