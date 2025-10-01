Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

A atriz Jessica Athayde e mulher do ator Diogo Amaral, partilhou recentemente um momento especial nas redes sociais, vestida com uma camisola branca com riscas vermelhas do Benfica. Na legenda do post no Instagram, a atriz revelou a influência do filho na sua mudança de perspetiva sobre o futebol: «O meu filho diz que pareço uma princesa linda vestida de Benfica. E eu que não ligava nenhuma a football, hum? O que um filho faz. Malta estou a agarrar este sorriso para disfarçar os nervos com que estou com a estreia da peça! Send love».

Jessica Athayde confessou que o futebol nunca foi um dos seus interesses, mas que o entusiasmo e o carinho do filho a fizeram ver o desporto de outra forma, tornando o momento ainda mais especial e emocional.

O post rapidamente gerou interação entre fãs e colegas da atriz, com comentários carinhosos e divertidos. O ator José Mata escreveu: «Adoro a camisola!! E como diz a nossa @margarida_vila_nova_: Calma–Confiança e Vontade de fazer! Vai correr MUITO BEM». Outros seguidores, como Filipa Galrão, reagiram com humor: «Eu a achar que estavas nervosa pelo jogo com o Chelsea mai logo. Mas sim, estás bem princesa», enquanto Paula Lobo Antunes destacou o lado afetuoso do momento: «So much love so so so much love». Entre elogios à camisola, mensagens de incentivo e declarações de afeto, Jessica Athayde conseguiu partilhar não só o seu estilo e amor pelo filho, mas também a ansiedade e emoção que antecedem a estreia da sua peça, revelando o lado mais humano e próximo da atriz.

Relembre-se que além de mãe, Jéssica também é madrasta. A atriz escreveu um post emotivo sobre esse papel:

Relembre-se que a atriz Jessica Athayde vai estrear-se a solo no teatro com o monólogo "Bridezilla", que será apresentado no Teatro Villaret, em Lisboa, nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2025. Este espetáculo surge como uma comédia baseada nas experiências pessoais da atriz durante os preparativos do seu casamento com Diogo Amaral. Jessica Athayde partilha, assim, os bastidores caóticos e divertidos que marcaram os meses anteriores à cerimónia, incluindo provas falhadas, planos desmoronados e imprevistos a cada passo

