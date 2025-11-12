«O teu marido tem muita sorte»: Jessica Athayde vive experiência especial

A atriz Jessica Athayde, de 39 anos, conhecida pelo seu carisma, boa disposição e energia contagiante, e esposa do ator Diogo Amaral, partilhou recentemente nas redes sociais um momento especial que encantou os fãs.

No vídeo publicado, Jessica surge num cenário escuro e envolvente, enquanto imagens do fundo do mar se movimentam à sua volta, criando uma atmosfera mágica que lembra um museu ou uma exposição artística. O efeito visual destaca a atriz de forma elegante, transmitindo beleza, serenidade e sofisticação.

Os seguidores reagiram de imediato à publicação, demonstrando entusiasmo e admiração. Rebeca Caldeira comentou: “Aiii amei ❤️ tenho que ir aí!!”, enquanto o humorista Vasco Pereira Coutinho brincou: “Amor és uma alforreca”. Entre os elogios, surgiram também mensagens de admiração pelo seu visual: “Tão linda! 😍” e “Que linda… o teu marido tem muita sorte ❤️”, esta última escrita pelo próprio Diogo Amaral, marido da atriz.

Com esta partilha, Jessica Athayde reforça a sua presença digital e demonstra que, para além do talento artístico, consegue criar conteúdos visuais envolventes que conquistam tanto os fãs como os colegas de profissão.

Relembre-se que além de mãe, Jéssica também é madrasta. A atriz escreveu um post emotivo sobre esse papel:

