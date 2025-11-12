«O teu marido tem muita sorte»: Jessica Athayde vive experiência especial

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 31min
«O teu marido tem muita sorte»: Jessica Athayde vive experiência especial - TVI

A atriz surpreende com momento único.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A atriz Jessica Athayde, de 39 anos, conhecida pelo seu carisma, boa disposição e energia contagiante, e esposa do ator Diogo Amaral, partilhou recentemente nas redes sociais um momento especial que encantou os fãs.

No vídeo publicado, Jessica surge num cenário escuro e envolvente, enquanto imagens do fundo do mar se movimentam à sua volta, criando uma atmosfera mágica que lembra um museu ou uma exposição artística. O efeito visual destaca a atriz de forma elegante, transmitindo beleza, serenidade e sofisticação.

Os seguidores reagiram de imediato à publicação, demonstrando entusiasmo e admiração. Rebeca Caldeira comentou: “Aiii amei ❤️ tenho que ir aí!!”, enquanto o humorista Vasco Pereira Coutinho brincou: “Amor és uma alforreca”. Entre os elogios, surgiram também mensagens de admiração pelo seu visual: “Tão linda! 😍” e “Que linda… o teu marido tem muita sorte ❤️”, esta última escrita pelo próprio Diogo Amaral, marido da atriz.

Com esta partilha, Jessica Athayde reforça a sua presença digital e demonstra que, para além do talento artístico, consegue criar conteúdos visuais envolventes que conquistam tanto os fãs como os colegas de profissão.

Relembre-se que além de mãe, Jéssica também é madrasta. A atriz escreveu um post emotivo sobre esse papel: 

Veja também: 

Manuel Marques faz sério comunicado: «Para evitar especulações» - Novelas - TVI

“Não vai melhorar, só tende a piorar”: Atriz famosa vive fase assustadora contra problema de saúde da mãe - Novelas - TVI

Relacionados

Uma semana depois de um valente susto, Pedro Bianchi Prata regressa ao rally com companhia muito especial

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

Mais Vistos

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

seg, 10 nov
1

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

seg, 21 jul
2

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

Hoje
3

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

A Protegida
dom, 26 out
4

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

A Protegida
Hoje
5

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

seg, 10 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

A Protegida
Hoje

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
Hoje

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Terra Forte
Hoje

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
Hoje

"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador

Hoje

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Terra Forte
Hoje

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
Hoje

«O teu marido tem muita sorte»: Jessica Athayde vive experiência especial

Hoje

Último episódio de 'Ninguém Como Tu': A resposta a «Quem matou o António?» já faz 20 anos

Hoje
Mais Fora do Ecrã