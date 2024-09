«O que é isto?»: Resposta do filho mais novo de Diogo Amaral deixa-o boquiaberto

Jessica Athayde rumou a Paris, na segunda-feira (23 de setembro de 2024), em trabalho e deixou Diogo Amaral e o filho em Portugal.

Um dia depois, o ator partilhou um vídeo da noiva a posar para os fotógrafos (com um vestido rendado, preto e transparente) e decidiu comentar em jeito de brincadeira: «Ah não sei quê, vou a França trabalhar. O que é isto? Praticamente tudo a ver-se... O que é isto?».

Rapidamente, o filho de ambos, Oliver, respondeu ao pai deixando pasmado: «É uma rainha».

Recorde-se que antes de levantar voo, a atriz enviou uma lista com vários pedidos, caso morresse:

O artista partilhou tudo no Instagram e escreveu: «A minha Célia mais linda está neste momento num avião a caminho de Paris, estas foram as suas últimas palavras. I love my beautiful Célia».