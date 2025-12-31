Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»

Jessica Athayde voltou a dar que falar nas redes sociais com um desabafo sincero sobre um tema que divide opiniões: a passagem de ano. A atriz e influenciadora recorreu ao Instagram no dia 30 de dezembro de 2025 para partilhar a sua visão pouco entusiasmada sobre a noite de Ano Novo, gerando uma onda de reações entre os seguidores.

Jessica Athayde desabafa sobre a passagem de ano

Na publicação, Jessica Athayde começou por assumir que dificilmente estará acordada à meia-noite, deixando claro que não partilha do entusiasmo habitual associado à entrada no novo ano. A atriz confessou que sempre achou a passagem de ano “profundamente inútil”, explicando os motivos de forma bem-humorada, mas direta.

Segundo a atriz, a noite de Ano Novo implica uma pressão para se divertir, gastos elevados, resoluções que acabam por não ser cumpridas e, muitas vezes, uma ressaca no dia seguinte, quando grande parte das lojas está fechada e até um simples café se torna difícil de encontrar. Jessica Athayde acrescentou ainda que o seu mau feitio continuará exatamente igual em 2026, mantendo o tom irónico que caracteriza muitas das suas partilhas.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de opiniões, com muitos seguidores a identificarem-se com o desabafo da atriz. Várias pessoas confessaram sentir o mesmo em relação à passagem de ano, considerando-a uma das noites em que mais lhes apetece ficar em casa, longe de festas e confusões.

“Podia ter sido eu a escrever isto”, comentou uma seguidora, enquanto outra admitiu que também questiona o que há, afinal, para festejar naquela noite específica do ano.

Opiniões divididas sobre a noite de Ano Novo

No entanto, nem todos concordaram com Jessica Athayde. Alguns seguidores fizeram questão de partilhar a visão oposta, defendendo a passagem de ano como um momento especial para celebrar com a família e os amigos.

Houve quem explicasse que gosta de passar a noite em casa, em família, seguindo depois para uma celebração mais animada com amigos, e quem destacasse tradições pessoais, como comemorar o aniversário de uma melhor amiga, tornando a data ainda mais significativa.

Com este desabafo, Jessica Athayde voltou a mostrar a sua frontalidade e autenticidade, abrindo espaço para um debate saudável e bem-humorado sobre as expectativas e pressões associadas à passagem de ano. Entre defensores e críticos da noite de Ano Novo, uma coisa é certa: a atriz conseguiu, mais uma vez, gerar identificação, conversa e muitas reações nas redes sociais.

