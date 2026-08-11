Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Participou numa saga que marcou gerações. Agora lucra milhares sem mostrar o corpo numa plataforma de adultos

  • TVI Novelas
  • Há 13 min
Participou numa saga que marcou gerações. Agora lucra milhares sem mostrar o corpo numa plataforma de adultos - TVI

Esta atriz participou numa das sagas mais épicas de sempre. Agora ganha uma fortuna numa plataforma de adultos… só com o cabelo

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Jessie Cave ficou famosa por interpretar Lilá Brown na saga dos filmes do «Harry Potter». Agora, esta a ser notícia por ter garantido que faz mais dinheiro numa plataforma de adultos (OnlyFans) do que com a sua carreira de atriz.

E o detalhe curioso é que Jessie Cave não faz um trabalho explícito de mostrar o corpo. Apenas faz sucesso com a sensualidade dos seus longos cabelos.

Numa entrevista ao podcast «Before We Break Up Again», a atriz contou que já conseguiu pagar algumas dívidas e até mesmo as obras na casa.

 

Percorra a galeria e veja todas as fotos da atriz. 

Relacionados

As primeiras imagens de «Coração de Mãe»: a história arrebatadora que marca o regresso de Joana Solnado

Vem aí outro eclipse e vai ser visível em Portugal. E ainda acontece em agosto

Estes 7 peixes são consumidos pelos portugueses, mas devem ser evitados. Há alternativas melhores

Mais Vistos

A 40 minutos de Lisboa há uma piscina de água salgada junto à praia: preços a partir de 3 euros

Ontem
1

Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

Ontem
2

Precisa de óculos com urgência para o eclipse? Encontramos esta alternativa na Amazon

Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Susette faz a primeira investida com Sammy e o resultado é inesperado

Terra Forte
sex, 31 jul
4

Estes 7 peixes são consumidos pelos portugueses, mas devem ser evitados. Há alternativas melhores

Ontem
5

Existe um «Mar Morto» no Algarve. E pode tomar banho enquanto hidrata e tonifica a pele

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «A Madrasta»: Diana é alvo de uma tentativa de envenenamento, mas o final é dramático para outra personagem

A Madrasta
Hoje

Vem aí «A Madrasta»: João Maria recebe notícia dramática no hospital e Pedro esconde segredo de Diana

A Madrasta
Hoje

Cena emocionante em «Terra Forte»: Luna regressa a casa após ser raptada

Terra Forte
Ontem

Momento decisivo em «A Madrasta»: «Queres que seja madrasta dos meus filhos»

A Madrasta
Ontem

Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

Ontem

Estes 7 peixes são consumidos pelos portugueses, mas devem ser evitados. Há alternativas melhores

Ontem
FORA DO ECRÃ

Participou numa saga que marcou gerações. Agora lucra milhares sem mostrar o corpo numa plataforma de adultos

Hoje

É uma das maiores atrizes do Brasil e encontrou uma solução inesperada para ter uma piscina na varanda do apartamento em Lisboa

Ontem

Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

Ontem

Após likes suspeitos, Margarida Corceiro esclarece finalmente o que tem com Ferran Torres

Ontem

Profissional de «Barbie» e «The Crown» morre tragicamente num acidente de carro aos 26 anos

sáb, 8 ago

Ator diz que escapou a grave acidente com ajuda sobrenatural: «Não era a minha mão»

sex, 7 ago
Mais Fora do Ecrã