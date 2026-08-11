Participou numa saga que marcou gerações. Agora lucra milhares sem mostrar o corpo numa plataforma de adultos

Jessie Cave ficou famosa por interpretar Lilá Brown na saga dos filmes do «Harry Potter». Agora, esta a ser notícia por ter garantido que faz mais dinheiro numa plataforma de adultos (OnlyFans) do que com a sua carreira de atriz.
E o detalhe curioso é que Jessie Cave não faz um trabalho explícito de mostrar o corpo. Apenas faz sucesso com a sensualidade dos seus longos cabelos.
Numa entrevista ao podcast «Before We Break Up Again», a atriz contou que já conseguiu pagar algumas dívidas e até mesmo as obras na casa.
Percorra a galeria e veja todas as fotos da atriz.