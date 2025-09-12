“Recomendo sobretudo a quem tem alergias.”Colchões, sofás e almofadas livres de pó e ácaros com este aparelho

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem nunca se perguntou se o colchão ou o sofá estão realmente limpos? O Jimmy BX7 Pro chega como a solução perfeita para acabar com dúvidas — e ácaros, pó e bactérias. Com 700W de potência e tecnologia UV e ultrassónica, promete uma limpeza profunda, e os utilizadores confirmam: funciona mesmo. Por menos de 100€, é o ajudante ideal para quem quer casa limpa e organizada sem esforço extra.

A primeira coisa que salta à vista é a potência de sucção. Os comentários são unânimes: limpa profundamente colchões, sofás e até almofadas decorativas, levantando pó e resíduos que parecem invisíveis. “O sofá ficou impecável, e o cabo é suficientemente longo para chegar a todos os cantos”, partilha uma utilizadora.

Mas não é só a forma como aspira que impressiona. O Jimmy BX7 Pro aquece até 60°C, como se o sol estivesse a penetrar nos tecidos, ajudando a eliminar ácaros e bactérias mesmo em dias húmidos. E, para os mais exigentes, o sensor de sujidade é uma mão na roda: o LED indica com cores quando ainda há pó e quando a superfície já está completamente limpa.

Outro ponto forte está na escova motorizada e filtragem inteligente. A combinação de borracha e fibras de nylon levanta o pó incrustado, enquanto o sistema de filtragem ciclónica dupla mantém a potência constante. Resultado: menos manutenção e mais tempo para aproveitar a casa sem preocupações.

No fim, o que mais encanta os utilizadores é a sensação de conforto e higiene que o Jimmy BX7 Pro oferece. “Aspira em profundidade e deixa a sensação de colchão limpo. Recomendo sobretudo a quem tem alergias”, comenta um comprador. Ideal para quem sofre de alergias ou quer simplesmente viver num espaço mais saudável, este aspirador combina tecnologia, eficiência e praticidade num só dispositivo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.