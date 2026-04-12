Joana Alvarenga, Renata de «Morangos com Açúcar», tem nova vida fora de Portugal e mostra a realidade

A atriz e manequim Joana Alvarenga, nascida a 7 de maio de 1986, em Vila Nova de Gaia, é um rosto bem conhecido do público português desde a sua participação na série juvenil «Morangos com Açúcar», onde interpretou a personagem Renata na 4.ª temporada (2006). Desde então, tem mantido uma presença discreta, mas consistente, no meio artístico.

Recentemente, a atriz voltou a dar que falar ao revelar, através do Instagram, que está prestes a embarcar numa nova aventura: uma viagem por vários países, com início na Ilha do Sal, em Cabo Verde. No entanto, o objetivo de Joana Alvarenga vai muito além de partilhar imagens paradisíacas.

Num vídeo publicado nas redes sociais, a atriz explicou que pretende mostrar a realidade dos locais por onde vai passar, incluindo não só os aspetos positivos, mas também os menos visíveis, aqueles que raramente surgem em blogs de viagem ou conteúdos de influenciadores. A ideia é apresentar um retrato mais autêntico e transparente, longe da visão idealizada que muitas vezes domina este tipo de conteúdos.

E não demorou muito até começar a cumprir essa promessa. Num dos primeiros vídeos gravados na Ilha do Sal, Joana Alvarenga entrou num supermercado local e decidiu mostrar, em detalhe, os preços de vários produtos essenciais, como leite, melancia, vinho e água. A reação foi imediata e genuína: visivelmente surpreendida, a atriz destacou o elevado custo de vida, afirmando que, de facto, “tudo é muito caro” na ilha.

O momento rapidamente gerou discussão entre os seguidores, muitos dos quais confirmaram a perceção da atriz. Entre os vários comentários, lê-se: «Aqui está bem idêntico amiga, se preparaaaa»; «Em setembro estive aí e fui aí Cazu e fiquei horrorizada com os preços, cheguei a ver 200g de chouriço por 32,00»; ou ainda «Agora imagina a população local, infelizmente Ilha do Sal é um absurdo só para quem pode… há 8 ilhas por explorar. É preciso coragem».

Mais do que uma simples viagem, Joana Alvarenga parece determinada em mostrar o lado real dos destinos turísticos, levantando também questões importantes sobre o custo de vida e as desigualdades que muitas vezes passam despercebidas. Uma abordagem diferente, que promete continuar a dar que falar ao longo desta jornada.