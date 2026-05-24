Atriz icónica de Morangos com Açúcar surpreende com mudança de vida radical: «3 kg em 15 dias»

Joana Alvarenga, nascida a 7 de maio de 1986 em Vila Nova de Gaia, é um rosto bem conhecido do público português desde a sua participação na série juvenil «Morangos com Açúcar», onde interpretou a personagem Renata na 4.ª temporada, em 2006. Desde então, tem mantido uma presença mais discreta, mas consistente, no meio artístico nacional.

Recentemente, a atriz voltou a dar que falar ao revelar, através do Instagram, que se encontra a viver uma nova fase de vida marcada por viagens e descobertas pessoais. Esta nova aventura começou na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e levou-a entretanto até à Chéquia, onde continua a explorar diferentes culturas e realidades.

Mais do que partilhar apenas imagens de destinos paradisíacos, Joana Alvarenga explicou que o seu objetivo passa por mostrar uma perspetiva mais completa dos locais por onde passa, destacando não só os aspetos positivos, mas também aqueles que muitas vezes não são tão visíveis nas redes sociais.

No entanto, foi precisamente um detalhe mais leve e descontraído que acabou por chamar a atenção dos seguidores. Já na Chéquia, a atriz mostrou-se surpreendida, pela positiva, com a gastronomia local e acabou por partilhar um registo bem-humorado nas redes sociais, onde escreveu: «3 kg em 15 dias e muita comida maravilhosa. A culpa é da Chéquia 🇨🇿.»

A publicação rapidamente gerou reação por parte dos seguidores, que deixaram vários comentários entre o divertido e o carinhoso. Entre as mensagens destacam-se: “Imagina 4 anos na Hungria! Lá também há um prato parecido, o goulash soup 😝 Tipo comida nortenha 360 dias por ano”, “Come!! tu podes, és elegante” e “Mas continuas linda na mesma com 3 kg a mais”, entre muitos outros comentários curiosos e bem-dispostos.

Com esta nova fase, Joana Alvarenga mostra uma faceta mais espontânea e próxima do público, combinando o lado profissional com experiências pessoais de viagem, numa partilha autêntica que continua a despertar a atenção dos fãs.