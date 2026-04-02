Catarina de «O Bando dos 4» regressa às novelas da TVI para uma das cenas mais caricatas de sempre

A personagem Catarina, da série “O Bando dos 4”, ficou gravada na memória de toda uma geração. A única rapariga do grupo de jovens investigadores, destemida e curiosa, marcou a infância e adolescência de muitos portugueses. Por detrás desta figura inesquecível estava Joana Barradas, atriz que se estreou na televisão muito cedo e rapidamente conquistou o público.

Joana Barradas iniciou a sua carreira na TVI aos 11 anos, com a novela “Tudo por Amor”. Contudo, foi em “O Bando dos 4” que se destacou verdadeiramente, tornando-se protagonista de uma série infantojuvenil que se tornou um fenómeno em Portugal. Mais tarde, a atriz integrou o elenco principal da 7.ª temporada de verão de “Morangos com Açúcar”, consolidando a sua presença na televisão portuguesa e mostrando que o seu talento ia muito além da primeira personagem de destaque.

Quase 23 anos depois de dar vida a Catarina, Joana Barradas mudou significativamente, mantendo-se contudo relevante no panorama televisivo português. Recentemente, voltou a dar que falar ao participar na novela “Amor à Prova”, interpretando a personagem Laura.

Numa cena caricata, Laura cruza-se com Amália, interpretada por Ana Guiomar, uma influencer destemida e energética. Na cena que promete gerar grande curiosidade, Laura, grávida, aproxima-se de Amália como desculpa para a ajudar a tornar-se influencer, mas com um objetivo escondido: obter um teste de gravidez falso para enganar o companheiro David (Diogo Amaral), fingindo que está grávida. Este episódio explora a capacidade de Joana Barradas de dar profundidade e carisma às suas personagens, mesmo em papéis secundários.

O episódio em que esta cena irá acontecer está marcado para 3 de abril, e promete ser um dos momentos mais comentados da novela. Veja aqui em exclusivo esta cena, e descubra como Joana Barradas continua a encantar o público, mostrando que o talento e a presença que a tornaram famosa continuam intactos: