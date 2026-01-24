Catarina de “O Bando dos 4” reaparece e lembra os fãs sobre algo importante

Catarina, de “O Bando dos 4”, ficou na memória de uma geração inteira. A única rapariga do grupo de jovens investigadores, destemida e curiosa, marcou a infância e adolescência de muitos portugueses. Por detrás dessa personagem estava Joana Barradas, atriz que se estreou na televisão muito cedo.

Joana Barradas deu os primeiros passos na TVI aos 11 anos, na novela “Tudo por Amor”. Pouco tempo depois, conquistou o público como protagonista de “O Bando dos 4”, série infantojuvenil que se tornou um verdadeiro fenómeno em Portugal. Mais tarde, integrou também o elenco principal da 7.ª temporada de verão de “Morangos com Açúcar”, consolidando a sua presença na televisão portuguesa e mostrando que o talento da atriz ia muito além da primeira personagem de destaque. Quase 23 anos depois de ter dado vida a Catarina, Joana Barradas mudou muito. Hoje, aos 35 anos, continua ligada à representação, mas a sua vida ganhou novos contornos pessoais e profissionais. É mãe de uma bebé de três anos e encontra-se numa fase de grande transformação, equilibrando a carreira com a maternidade e novos desafios.

Recentemente, Joana voltou a surpreender os fãs com um vídeo especial, que surgiu acompanhado da frase: «Pena não teres feito nada depois do Bando dos 4». A legenda brinca com a memória de muitos seguidores, que por vezes esquecem que a atriz participou em diversos outros projetos. O vídeo mostrou várias imagens de Joana a representar em diferentes produções da TVI, recordando a evolução da sua carreira e o percurso sólido que construiu desde a infância.

Com este regresso às redes sociais, Joana Barradas relembra o talento que marcou uma geração, prova que cresceu com a personagem de Catarina, e mostra que continua a encantar públicos de todas as idades, entre compromissos profissionais e a sua vida pessoal em constante mudança.