Catarina de “O Bando dos 4” reaparece e lembra os fãs sobre algo importante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:40
Catarina de “O Bando dos 4” reaparece e lembra os fãs sobre algo importante - TVI

Revelamos tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Catarina, de “O Bando dos 4”, ficou na memória de uma geração inteira. A única rapariga do grupo de jovens investigadores, destemida e curiosa, marcou a infância e adolescência de muitos portugueses. Por detrás dessa personagem estava Joana Barradas, atriz que se estreou na televisão muito cedo.

Joana Barradas deu os primeiros passos na TVI aos 11 anos, na novela “Tudo por Amor”. Pouco tempo depois, conquistou o público como protagonista de “O Bando dos 4”, série infantojuvenil que se tornou um verdadeiro fenómeno em Portugal. Mais tarde, integrou também o elenco principal da 7.ª temporada de verão de “Morangos com Açúcar”, consolidando a sua presença na televisão portuguesa e mostrando que o talento da atriz ia muito além da primeira personagem de destaque. Quase 23 anos depois de ter dado vida a Catarina, Joana Barradas mudou muito. Hoje, aos 35 anos, continua ligada à representação, mas a sua vida ganhou novos contornos pessoais e profissionais. É mãe de uma bebé de três anos e encontra-se numa fase de grande transformação, equilibrando a carreira com a maternidade e novos desafios.

Recentemente, Joana voltou a surpreender os fãs com um vídeo especial, que surgiu acompanhado da frase: «Pena não teres feito nada depois do Bando dos 4». A legenda brinca com a memória de muitos seguidores, que por vezes esquecem que a atriz participou em diversos outros projetos. O vídeo mostrou várias imagens de Joana a representar em diferentes produções da TVI, recordando a evolução da sua carreira e o percurso sólido que construiu desde a infância.

Com este regresso às redes sociais, Joana Barradas relembra o talento que marcou uma geração, prova que cresceu com a personagem de Catarina, e mostra que continua a encantar públicos de todas as idades, entre compromissos profissionais e a sua vida pessoal em constante mudança.

 

Relacionados

Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Mais Vistos

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

ter, 20 jan
1

Laura Figueiredo

seg, 19 jan
2

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: A reação incrível de Armando ao saber quem é a verdadeira Vivi

Terra Forte
Hoje
4

Exclusivo «Terra Forte»: Armando descobre a verdade sobre Vivi

Terra Forte
dom, 11 jan
5

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Terra Forte
Ontem

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Ontem

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Ontem

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

qui, 22 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Amor à Prova
qui, 22 jan
FORA DO ECRÃ

Catarina de “O Bando dos 4” reaparece e lembra os fãs sobre algo importante

Hoje

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Ontem

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Ontem

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

qui, 22 jan

Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas

Festa é Festa
qui, 22 jan

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
qui, 22 jan
Mais Fora do Ecrã