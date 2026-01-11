Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

  Hoje às 08:34
Lembra-se da Catarina de "O Bando dos 4"? Não vai acreditar na sua profissão

A atriz surpreendeu tudo e todos.

Catarina, de “O Bando dos 4, ficou na memória de uma geração inteira. A única rapariga do grupo de jovens investigadores, destemida e curiosa, marcou a infância e adolescência de muitos portugueses. Por detrás dessa personagem estava Joana Barradas, atriz que se estreou na televisão muito cedo.

Joana Barradas deu os primeiros passos na TVI aos 11 anos, na novela “Tudo por Amor”. Pouco tempo depois, conquistou o público como protagonista de “O Bando dos 4”, série infantojuvenil que se tornou um verdadeiro fenómeno. Mais tarde, integrou também o elenco principal da 7.ª temporada de verão de “Morangos com Açúcar”, consolidando a sua presença na televisão portuguesa.

Quase 23 anos depois de ter dado vida a Catarina, Joana Barradas mudou muito. Hoje, aos 35 anos, continua ligada à representação, mas a sua vida ganhou novos contornos. É mãe de uma bebé de três anos e encontra-se numa fase de grande transformação pessoal e profissional.

Recentemente, a atriz surpreendeu os seguidores ao partilhar um post nostálgico, recordando a personagem Catarina com imagens da série. A publicação gerou uma onda de emoção entre os fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com recordações e carinho. Na legenda, Joana deixou uma frase simples, mas carregada de significado: «A Catarina cresceu🥹».

Mas a surpresa não ficou por aí. Joana Barradas revelou também uma grande novidade na sua carreira: é agora tatuadora profissional, uma aposta que já dura há cerca de um ano. Uma nova forma de expressão artística que se junta ao percurso na representação, mostrando uma faceta diferente e criativa da atriz.

Nos comentários, os seguidores não esconderam a nostalgia. Muitos recordaram as manhãs em que acordavam cedo para ver a série, outros relembraram episódios específicos e desejaram sucesso nesta nova etapa artística. Houve ainda quem destacasse a importância de Joana na sua própria infância, elogiando a coragem de seguir novos caminhos e desejando-lhe muito amor e arte.

Entre memórias, crescimento e reinvenção, Joana Barradas prova que a Catarina de “O Bando dos 4” cresceu mesmo e continua a surpreender, agora com novas formas de contar histórias, seja no ecrã ou através da arte na pele.

