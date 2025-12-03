De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:33
De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Joana Brandão despediu-se de uma das figuras mais marcantes da sua vida com uma homenagem carregada de emoção.

Joana Brandão assinalou nas redes sociais um momento de grande significado pessoal, partilhando uma mensagem de despedida dedicada ao pai, figura que descreve como inesquecível e profundamente inspiradora.

«Obrigada por tudo querido “Papi”, nosso eterno avô Pirata, o master da Gretsch, o mais cool dos velejadores, o mestre das florestas!», escreveu a atriz e realizadora, numa publicação carregada de afeto e admiração. Sem esconder a dor da perda, acrescentou ainda: «Obrigada por tanto amor! Tanto amor de volta!».

A homenagem revela a forte ligação entre ambos e destaca o impacto que o avô teve na sua vida, descrito como um homem carismático, talentoso e com uma aura quase lendária. A forma carinhosa como Joana Brandão se refere a ele — do “avô Pirata” ao “mestre das florestas” — mostra um universo de memórias partilhadas, marcado pela criatividade, aventura e ternura.

Pode ver ou rever Joana Brandão como Filipa Batalha em «Quero é Viver»:

