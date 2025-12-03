De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»

Joana Brandão assinalou nas redes sociais um momento de grande significado pessoal, partilhando uma mensagem de despedida dedicada ao pai, figura que descreve como inesquecível e profundamente inspiradora.

«Obrigada por tudo querido “Papi”, nosso eterno avô Pirata, o master da Gretsch, o mais cool dos velejadores, o mestre das florestas!», escreveu a atriz e realizadora, numa publicação carregada de afeto e admiração. Sem esconder a dor da perda, acrescentou ainda: «Obrigada por tanto amor! Tanto amor de volta!».

A homenagem revela a forte ligação entre ambos e destaca o impacto que o avô teve na sua vida, descrito como um homem carismático, talentoso e com uma aura quase lendária. A forma carinhosa como Joana Brandão se refere a ele — do “avô Pirata” ao “mestre das florestas” — mostra um universo de memórias partilhadas, marcado pela criatividade, aventura e ternura.

