Vem aí em «Amor à Prova»: Pressão, suspeitas e um casamento apressado colocam Melanie em alerta

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) comenta com Melanie (Beatriz Costa) que vai voltar ao trabalho. Melanie está alheada e Sara repara. Melanie queixa-se que André não lhe liga nenhuma e questiona-se se ele não será gay. Sara convida-a para ser sua madrinha, mas Melanie fica tensa quando percebe que tem de assinar documentos e mostrar a sua identificação. Sara diz ter outra novidade.

Sara anuncia a data do casamento e todos ficam surpreendidos por ser já daqui a 15 dias. Sara sugere que Bruno (João Arrais) e Melanie vão a condizer, mas Bruno diz que tem um date nesse dia e Sara ameaça-o. Nelson pergunta onde vão morar e Bruno acha que se estão a precipitar. Bruno vai embora amuado e Melanie fica constrangida.

Recorde-se que Melanie esconde um grande segredo: