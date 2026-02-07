Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Pressão, suspeitas e um casamento apressado colocam Melanie em alerta

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:19
Vem aí em «Amor à Prova»: Pressão, suspeitas e um casamento apressado colocam Melanie em alerta - TVI

A jovem fica muito tensa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) comenta com Melanie (Beatriz Costa) que vai voltar ao trabalho. Melanie está alheada e Sara repara. Melanie queixa-se que André não lhe liga nenhuma e questiona-se se ele não será gay. Sara convida-a para ser sua madrinha, mas Melanie fica tensa quando percebe que tem de assinar documentos e mostrar a sua identificação. Sara diz ter outra novidade.

Sara anuncia a data do casamento e todos ficam surpreendidos por ser já daqui a 15 dias. Sara sugere que Bruno (João Arrais) e Melanie vão a condizer, mas Bruno diz que tem um date nesse dia e Sara ameaça-o. Nelson pergunta onde vão morar e Bruno acha que se estão a precipitar. Bruno vai embora amuado e Melanie fica constrangida.

Recorde-se que Melanie esconde um grande segredo:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai

Amor à Prova

Amor à Prova: O primeiro beijo de Cris e Alice é marcado por um momento tenso

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Amália salva Afonso, mas ele confunde-a com Vera

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Domingos conhece Vítor e fica emocionado com o que ele lhe mostra

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Afonso está desaparecido, mas há alguém que pode salva-lo

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: O beijo proibido entre Alice e Cris

Amor à Prova
qua, 4 fev
1

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Terra Forte
4 nov 2025
2

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Terra Forte
Ontem
3

Pouca gente conhece este truque para manter as bananas boas por mais dias

Ontem
4

Bananas

Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Pressão, suspeitas e um casamento apressado colocam Melanie em alerta

Amor à Prova
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Terra Forte
Ontem

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Ontem

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

qui, 5 fev

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

qui, 5 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Rita Pereira deixa recado a todos os atores e mostra o verdadeiro valor da sua profissão: «Jamais abdicaria de ser atriz para ser...»

Hoje

Francisca Cerqueira Gomes muda de nome nas redes sociais e explica: «Este é o meu nome real»

Ontem

Helena Costa faz confissão inesperada: «Não estava preparada»

Ontem

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Ontem

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

qui, 5 fev

Ator de Morangos com Açúcar é confundido com Diogo Costa, jogador do F.C. Porto: «Deve ser por causa...»

qui, 5 fev
Mais Fora do Ecrã