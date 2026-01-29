Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara é despedida da clínica?

  • Há 48 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara é despedida da clínica?

Um erro pode ter sido crucial.

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) vai ter com David (Diogo Amaral), pois já sabia que ele ia querer conversar com ela. David repreende-a por ter deixado uma estranha entrar no quarto de um paciente. Sara diz que só quis dar uma alegria a uma avó e que Tomás (João Jesus) não tem moral para exigir nada, depois das confusões que já arranjou. Sara pergunta se vai ser despedida.

David já informou Sara da sua decisão. Ela continua a insistir que fez o que achou correto e tem a certeza que David faria o mesmo. Ele concorda, mas não lhe pode dizer. Marco apresenta-se ao serviço e David diz que chegou na hora certa.

Recorde-se que a vida de Sara tem estado uma grande confusão:

Mais Fora do Ecrã