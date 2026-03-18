Vem aí em «Amor à Prova»: Para se vingar de Cris, Sara usa Bruno e beija-o?

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) fica preocupado ao ver Sara (Joana de Verona) a chorar e pergunta o que se passou. Sara diz que Cris (José Condessa) cancelou o casamento e Bruno acha que pode ter sido por ele lhe ter contado que sempre foi apaixonado por Sara. Esta diz que Bruno não teve culpa de nada e que ela é que é estúpida. Bruno pergunta se pode fazer alguma coisa para ajudar e Sara diz que sim.
Bruno e Sara chegam a casa bêbedos. Bruno diz que pediu a Melanie (Beatriz Costa) para avisar Nelson que Sara vai dormir ali. Sara gosta da ideia e pergunta por Melanie. Bruno diz que ficou a falar com Ana. Sara acha-se horrível, para ter sido deixada na véspera do casamento. Bruno não concorda e Sara beija-o. Ficam a olhar um para o outro.
