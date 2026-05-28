Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Exclusivo «Amor à Prova»: Todos descobrem que Sara se aliou a Tomás para Cris ser acusado de sequestro

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) diz a Melanie (Beatriz Costa) que tem uma coisa para lhe contar e Melanie diz que também tem uma, que acha que é mais chocante. Bruno conta que Sara (Joana de Verona) está grávida e Melanie diz que já sabia. Melanie pergunta a Bruno se o filho não pode ser dele.

Bruno pergunta a Sara se tem a certeza que o bebé é de Cris (José Condessa), pois não usaram proteção. Sara diz que tem a certeza, pois estatisticamente é impossível que o filho seja de Bruno. Bruno tem medo do que aconteceria com a sua relação com Melanie, se o filho fosse seu. Sara assegura que não é.

Relembre o momento em que Sara e Bruno se envolveram: