Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 28min
Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico

Sara reage muito mal.

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) vai ter com Cris e percebe que ele está murchinho. Cris (José Condessadiz que está cansado e Sara revela que o vai cansar mais um bocadinho. Senta-se em cima dele e começa a beijá-lo. Sara lembra que falta pouco tempo para o casamento e ainda têm muitas coisas para organizar, por isso têm de aproveitar esta noite. Beijam-se. Ela mais entusiasmada do que ele.

Sara e Cris já acordaram, mas estão na ronha. Cris diz que tem de ir trabalhar, pois Nelson anda sempre a mandar-lhe bocas por ir de lua de mel. Cris conta a Sara que Alice (Mafalda Marafusta) quer contar a Nico (Salvador Biernat) que ele é adotado e ela fica em choque.

Cris não gosta que Sara tenha reagido tão mal à possibilidade dele ter uma relação com o filho. Sara relembra-o de que o combinado era ficarem afastados e que fez tudo para que isso acontecesse, mas afinal Cris sonha em ter Nico na sua vida e por isso sente-se enganada. Eles olham um para o outro magoados e parecem não se reconhecer.

Recorde-se que os dois jovens estão a poucos dias de dar o nó:

