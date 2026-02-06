Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:25
Ninguém esperava que fosse tão rápido.

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) informa Sara (Joana de Verona) que pode voltar ao trabalho amanhã. Sara pergunta como está Nico (Salvador Biernat) e David diz que até agora está tudo a correr bem. Sara recebe uma chamada a confirmar a data do casamento para daqui a 2 semanas. Alice (Mafalda Marafusta) ouve e dá-lhe os parabéns. Há um certo constrangimento entre todos.

Cris (José Condessa) está refastelado no sofá e São (Sofia Grillo) traz-lhe comida. Cris recebe uma chamada de Sara a informá-lo da data do casamento, mas quase não expressa emoção. São nota e pergunta ao filho se esqueceu o beijo que deu a Alice e se vai ignorar o que sente. Cris pede-lhe para esquecer isso e São diz que vai focar-se no vestido de noiva.

Recorde-se que foi Sara que pediu Cris em casamento:

