Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas - TVI

A relação de nora e sogra está cada vez pior.

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) prova o vestido de noiva e elogia o trabalho de São (Sofia Grillo). Esta diz que podia ficar melhor se tivessem mais tempo. Sara percebe a indireta e pergunta a São o que tem contra ela, ou se sabe alguma coisa. São disfarça e diz que deviam esperar. Sara repara num carrinho de brincar e São revela que é de Nico (Salvador Biernat) e que foi Alice (Mafalda Marafusta) que lhe deu.

Sara está chateada por andarem a tentar ficar longe daquela família e São aceitar presentinhos de Alice. São diz que Alice tem sido fantástica e por ela não havia aquele muro entre eles. Domingos (João Lagarto) chega e pergunta por Cris. São fica tensa e diz que foi à farmácia. Domingos estranha.

São mostra o desenho que Nico fez para o Cris (José Condessa) a Domingos e conta que foi Tomás (João Jesus) que lho deu, para estregar a Cris, como agradecimento pela medula. São fica chateada por não a deixarem ter contacto com o neto, mas depois andarem sempre todos juntos. Sara diz que isso tem de acabar. Domingos não acreditou que Cris tenha ido à farmácia e quer saber onde foi.

