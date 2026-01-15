Vem aí em «Amor à Prova»: Sara trata mal a mãe de Cris

Em «Amor À Prova», Sara (Joana de Verona) desabafa com Melanie (Beatriz Costa) sobre Cris (José Condessa) ter ido jantar com Nico (Salvador Biernat) e a família. Melanie acha importante saber se André (Lucas Dutra) mentiu para proteger o irmão ou se Cris mentiu a André. Sara sente que Cris não está a rumar no mesmo sentido que ela.

Nelson (Fernando Rodrigues) conta à filha que foi ele que levou São à clínica. São assume que foi à clínica para ver o neto e André explica-lhe que não foi o mais correto.

Sara chega furiosa e quer saber se André sabia onde Cris tinha ido ontem. Ele diz que sabia e teve de improvisar. Sara repreende São por ter ido à clínica e ainda ter envolvido o seu pai. Sara acha que todos querem arruinar o seu noivado.

Recorde-se que, na realidade, São não tem fé no noivado: